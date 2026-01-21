تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
10
o
طرابلس
13
o
صور
11
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
12
o
النبطية
4
o
زحلة
1
o
بعلبك
-3
o
بشري
10
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
في الجنوب.. اليونيفيل نظّمت نشاطا توعويا حول مخاطر الذخائر غير المنفجرة
Lebanon 24
21-01-2026
|
05:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفذت الكتيبة
الإيطالية
ضمن قوات
الأمم المتحدة
المؤقتة في
لبنان
(اليونيفيل) نشاطاً توعوياً لأطفال مدرسة
جميل جابر
في بلدة
بنت جبيل
، عن المخاطر التي تشكلها الذخائر غير المنفجرة المتبقية في المنطقة بعد الحرب الأخيرة.
وجرى النشاط بالتعاون مع الجمعية غير الحكومية "Shield" والجيش، بهدف تزويد التلاميذ بمعرفة عملية للتعرف على حالات الخطر واعتماد سلوكيات آمنة. تضمنت الفعالية جلسات تدريبية وأنشطة تفاعلية تم من خلالها تعريف الطلاب بكيفية التعامل مع هذه المخاطر وأهمية الإبلاغ الفوري للسلطات المختصة عند رصد أي ذخائر.
وأشار بيان لليونيفيل إلى أن
هذه المبادرة
تعكس
التزام
القوات الدولية تجاه المجتمعات المحلية في مناطق الخط الأزرق، وتسهم في بناء ثقافة السلامة والحد من المخاطر في سياق لا يزال متأثراً بتداعيات النزاع، مما يدعم مسار العودة إلى الحياة الطبيعية والاستقرار في
جنوب لبنان
.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"اليونيفيل": النزاع الأخير خلف العديد من الذخائر غير المنفجرة في جنوب لبنان ونعمل بالتنسيق مع الجيش على إزالة هذه المخاطر لحماية الأرواح واستعادة حرية الحركة ودعم القرار 1701
Lebanon 24
"اليونيفيل": النزاع الأخير خلف العديد من الذخائر غير المنفجرة في جنوب لبنان ونعمل بالتنسيق مع الجيش على إزالة هذه المخاطر لحماية الأرواح واستعادة حرية الحركة ودعم القرار 1701
21/01/2026 18:57:52
21/01/2026 18:57:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يفجر ذخائر غير منفجرة في وادي زبقين – صور
Lebanon 24
الجيش يفجر ذخائر غير منفجرة في وادي زبقين – صور
21/01/2026 18:57:52
21/01/2026 18:57:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة عيتا الشعب
Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة عيتا الشعب
21/01/2026 18:57:52
21/01/2026 18:57:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة خرايب البطم - الهرمل ما بين الساعة 11.00 والساعة 13.00
Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة خرايب البطم - الهرمل ما بين الساعة 11.00 والساعة 13.00
21/01/2026 18:57:52
21/01/2026 18:57:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة
هذه المبادرة
جنوب لبنان
الإيطالية
جميل جابر
بنت جبيل
الإيطالي
التزام
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو.. قصف إسرائيلي يطال الخرايب وأنصار
Lebanon 24
بالفيديو.. قصف إسرائيلي يطال الخرايب وأنصار
11:48 | 2026-01-21
21/01/2026 11:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا لحظة تضرر الصحافيين جراء غارات الجنوب
Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا لحظة تضرر الصحافيين جراء غارات الجنوب
11:45 | 2026-01-21
21/01/2026 11:45:10
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم القصف… المحبّة كانت الأقوى
Lebanon 24
رغم القصف… المحبّة كانت الأقوى
11:25 | 2026-01-21
21/01/2026 11:25:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إخلاء عاجل وبلبلة.. سكان بلدتين في الجنوب يتلقون "إتصالات إسرائيلية"
Lebanon 24
إخلاء عاجل وبلبلة.. سكان بلدتين في الجنوب يتلقون "إتصالات إسرائيلية"
11:18 | 2026-01-21
21/01/2026 11:18:07
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل أميركية يتلقاها لبنان.. ماذا تبلغ بشأن "الحزب"؟
Lebanon 24
رسائل أميركية يتلقاها لبنان.. ماذا تبلغ بشأن "الحزب"؟
11:00 | 2026-01-21
21/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزّات متتالية ضربت لبنان.. فهل تُشكّل مؤشّرًا لزلزال كبير مقبل؟
Lebanon 24
هزّات متتالية ضربت لبنان.. فهل تُشكّل مؤشّرًا لزلزال كبير مقبل؟
04:30 | 2026-01-21
21/01/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برق ورعد وأمطار.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
Lebanon 24
برق ورعد وأمطار.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
04:21 | 2026-01-21
21/01/2026 04:21:48
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة تحسم قرارها… الطلاق بات قريبا
Lebanon 24
إعلاميّة تحسم قرارها… الطلاق بات قريبا
01:30 | 2026-01-21
21/01/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... ختم سوبرماركت بالشمع الأحمر
Lebanon 24
بالصورة... ختم سوبرماركت بالشمع الأحمر
05:51 | 2026-01-21
21/01/2026 05:51:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مساعي كليرفيلد تنجح: هيكل إلى واشنطن وحصرية السلاح حسمت
Lebanon 24
مساعي كليرفيلد تنجح: هيكل إلى واشنطن وحصرية السلاح حسمت
03:00 | 2026-01-21
21/01/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:48 | 2026-01-21
بالفيديو.. قصف إسرائيلي يطال الخرايب وأنصار
11:45 | 2026-01-21
بالفيديو.. شاهدوا لحظة تضرر الصحافيين جراء غارات الجنوب
11:25 | 2026-01-21
رغم القصف… المحبّة كانت الأقوى
11:18 | 2026-01-21
إخلاء عاجل وبلبلة.. سكان بلدتين في الجنوب يتلقون "إتصالات إسرائيلية"
11:00 | 2026-01-21
رسائل أميركية يتلقاها لبنان.. ماذا تبلغ بشأن "الحزب"؟
11:00 | 2026-01-21
مؤتمر باريس لدعم الجيش: مساعدات فوريّة أم وعود مشروطة بحصر السلاح شمال الليطاني؟
فيديو
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
21/01/2026 18:57:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
21/01/2026 18:57:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
21/01/2026 18:57:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24