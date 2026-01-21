في الجنوب.. اليونيفيل نظّمت نشاطا توعويا حول مخاطر الذخائر غير المنفجرة

نفذت الكتيبة ضمن قوات المؤقتة في (اليونيفيل) نشاطاً توعوياً لأطفال مدرسة في بلدة ، عن المخاطر التي تشكلها الذخائر غير المنفجرة المتبقية في المنطقة بعد الحرب الأخيرة.



وجرى النشاط بالتعاون مع الجمعية غير الحكومية "Shield" والجيش، بهدف تزويد التلاميذ بمعرفة عملية للتعرف على حالات الخطر واعتماد سلوكيات آمنة. تضمنت الفعالية جلسات تدريبية وأنشطة تفاعلية تم من خلالها تعريف الطلاب بكيفية التعامل مع هذه المخاطر وأهمية الإبلاغ الفوري للسلطات المختصة عند رصد أي ذخائر.



وأشار بيان لليونيفيل إلى أن تعكس القوات الدولية تجاه المجتمعات المحلية في مناطق الخط الأزرق، وتسهم في بناء ثقافة السلامة والحد من المخاطر في سياق لا يزال متأثراً بتداعيات النزاع، مما يدعم مسار العودة إلى الحياة الطبيعية والاستقرار في .



