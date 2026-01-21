بلدية بخعون ـ الضنية تدعو لتسوية أوضاع الإعلانات واللافتات

طالبت بلدية بخعون ـ ، في بيان، من "جميع أصحاب المحلات والمؤسسات التجارية الكائنة ضمن النطاق البلدي، المبادرة إلى تسوية أوضاع الإعلانات واللافتات (الآرمات) العائدة لمحالهم، وذلك بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين البلدية المرعية الإجراء".وأعطت البلدية لهذه الغاية "مهلة شهر واحد من تاريخ صدور هذا البيان، تحت طائلة إضطرار البلدية إلى إزالة الإعلانات غير المستوفية للشروط على نفقة أصحابها، دون أيّ مسؤولية قانونية مترتبة على البلدية"، داعية المعنيين بالقرار إلى مراجعة أثناء الدوام الرسمي للإستفسار والمراجعة.