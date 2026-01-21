بلدية سير ـ الضنية: تكاليف جمع النفايات باهظة وجمع الرسوم يجنبنا أزمة

أصدرت بلدية سير ـ بيانا أوضحت فيه لأهالي البلدة أنه "إنطلاقاً من مبدأ الشفافية والمسؤولية المشتركة في الحفاظ على بيئة بلدتنا ونظافتها، ومنذ اليوم الأول لاستلام مهامها، لم تألُ جهداً في تأمين رفع النفايات بشكل يومي وشامل من كافة أحياء البلدة دون إنقطاع، إيماناً منها بأن نظافة البلدة خط أحمر لا يمكن التهاون فيه".



ولفتت إلى أن "التكاليف المترتبة على جمع ونقل النفايات باهظة جدا وتفوق قدرة البلدية المالية، حيث يتم تغطية هذا العجز الكبير بجهود من لضمان عدم تراكم النفايات في الشوارع، وقد بدأت البلدية بالتعاون والمشاركة مع لجنة متابعة أوضاع أبناء سير، وجيزة، بتحصيل مبلغ مالي رمزي جدا من السكان وزهيد مقارنة بالأعباء الفعلية، وهو مبلغ لا يغطي كامل التكاليف بل يساهم في سد جزء بسيط من العجز لضمان عدم توقف العمل".



وطلبت البلدية من الأهالي "بكل محبة، التجاوب مع "الجابي المكلّف" وإبداء روح التعاون وتسهيل مهمته في جمع الرسوم، لأن هذا المبلغ البسيط هو استثمار في صحة عائلاتكم ونظافة شوارعكم"، معتبرة أن "عدم التجاوب قد يضطر البلدية، آسفة، إلى إتخاذ إجراءات قانونية تجاه الممتنعين عن تسديد الرسوم لتفادي الوقوع في أزمة نفايات من جديد، وهو ما لا نريده جميعاً. لذا، فإن وقوفكم بجانب البلدية ولجنة المتابعة في هذه المرحلة يعكس حس المسؤولية والمواطنة لتبقى بلدتنا نموذجاً للنظافة".

