تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بلدية سير ـ الضنية: تكاليف جمع النفايات باهظة وجمع الرسوم يجنبنا أزمة

Lebanon 24
21-01-2026 | 05:37
A-
A+

بلدية سير ـ الضنية: تكاليف جمع النفايات باهظة وجمع الرسوم يجنبنا أزمة
بلدية سير ـ الضنية: تكاليف جمع النفايات باهظة وجمع الرسوم يجنبنا أزمة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصدرت بلدية سير ـ الضنية بيانا أوضحت فيه لأهالي البلدة أنه "إنطلاقاً من مبدأ الشفافية والمسؤولية المشتركة في الحفاظ على بيئة بلدتنا ونظافتها، ومنذ اليوم الأول لاستلام مهامها، لم تألُ جهداً في تأمين رفع النفايات بشكل يومي وشامل من كافة أحياء البلدة دون إنقطاع، إيماناً منها بأن نظافة البلدة خط أحمر لا يمكن التهاون فيه".

ولفتت إلى أن "التكاليف المترتبة على جمع ونقل النفايات باهظة جدا وتفوق قدرة البلدية المالية، حيث يتم تغطية هذا العجز الكبير بجهود من المجلس البلدي لضمان عدم تراكم النفايات في الشوارع، وقد بدأت البلدية بالتعاون والمشاركة مع لجنة متابعة أوضاع أبناء سير، منذ فترة وجيزة، بتحصيل مبلغ مالي رمزي جدا من السكان وزهيد مقارنة بالأعباء الفعلية، وهو مبلغ لا يغطي كامل التكاليف بل يساهم في سد جزء بسيط من العجز لضمان عدم توقف العمل".

وطلبت البلدية من الأهالي "بكل محبة، التجاوب مع "الجابي المكلّف" وإبداء روح التعاون وتسهيل مهمته في جمع الرسوم، لأن هذا المبلغ البسيط هو استثمار في صحة عائلاتكم ونظافة شوارعكم"، معتبرة أن "عدم التجاوب قد يضطر البلدية، آسفة، إلى إتخاذ إجراءات قانونية تجاه الممتنعين عن تسديد الرسوم لتفادي الوقوع في أزمة نفايات من جديد، وهو ما لا نريده جميعاً. لذا، فإن وقوفكم بجانب البلدية ولجنة المتابعة في هذه المرحلة يعكس حس المسؤولية والمواطنة لتبقى بلدتنا نموذجاً للنظافة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بلدية غزة: تقليص خدمات جمع وترحيل النفايات بسبب نفاد الوقود يهدد بكارثة صحية وبيئية
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 18:59:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية صيدا رحّبت بالحلّ الموقّت لأزمة النفايات: لمعالجة مُستدامة وشاملة للملف
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 18:59:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية سير ـ الضنية: الأعمال مستمرة لفتح الطرق ومجاري مياه الأمطار
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 18:59:06 Lebanon 24 Lebanon 24
سعد يلتقي وفد بلديات جزين لمناقشة أزمة النفايات والتعاون البيئي
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 18:59:06 Lebanon 24 Lebanon 24

المجلس البلدي

لجنة المتابعة

منذ فترة

فادي ال

الضنية

كالي

شام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:48 | 2026-01-21
Lebanon24
11:45 | 2026-01-21
Lebanon24
11:25 | 2026-01-21
Lebanon24
11:18 | 2026-01-21
Lebanon24
11:00 | 2026-01-21
Lebanon24
11:00 | 2026-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24