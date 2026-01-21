بالصورة... ختم سوبرماركت بالشمع الأحمر

أفادت مندوبة " "، أنّ الدائرة الصحية في بلدية ، قامت بناء على قرار محافظ وبمؤازرة فصيلة أبي سمراء في ، بختم سوبرماركت في منطقة أبي سمراء - طرابلس بالشمع الأحمر، لعدم توفر الشروط الصحية المطلوبة.



وبحسب المعلومات، تمّ العثور على مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحيّة.

Advertisement