رسامني وجبور يتباحثان واقع المشاريع الإنمائية في عكار

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في مكتبه اليوم نائب ، حيث جرى بحث واقع المشاريع التي تنفذها الوزارة في وسبل متابعتها.كما تناول اللقاء أولويات المرحلة المقبلة والحاجات الإنمائية الملحّة في المنطقة، بما يساهم في تحسين البنى التحتية وتسهيل .