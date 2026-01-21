باسيل: التفاهم بين اللبنانيين أساس مواجهة مخاطر التقسيم

استقبل رئيس الجمهورية رئيس " " النائب باسيل الذي قال بعد اللقاء:" بحثنا الأوضاع في والمنطقة، وكان هناك تفاهم حول عدد من المواضيع، أبرزها أهمية وحدة الدول، ووحدة السلاح في لبنان وفي الدول عمومًا.اضاف:" أكدنا ضرورة التفاهم بين اللبنانيين في مواجهة مخاطر التقسيم"، كما اكد ت ضرورة احترام المهل الدستورية في ما يخصّ الانتخابات النيابية، وأهمية الالتزام بالقانون النافذ للانتخابات".