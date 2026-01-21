إشكال أدى إلى إصابة إمرأة في رأسها ووفاتها... وقوى الأمن تُوقف أحد المتورطين

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:



في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانيّة، وعلى إثر وقوع إشكال تخلّله تبادل إطلاق نار في محلّة صبرا – الحي ، على خلفيّة خلافات سابقة بين المدعوَّين:



ع. د. (مجهول باقي الهوية)



خ. د. (مواليد عام 2004، لبناني) بحقّه /4/ مذكّرات توقيف بجرائم سرقة، وإطلاق نار، وتأليف عصابة، وسلب بقوّة السّلاح



نتيجة هذه الحادثة، أُصيبت زوجة الثاني بطلق ناري في رأسها، حيث نُقلت إلى أحد المستشفيات، وما لبثت أن فارقت الحياة متأثّرةً بجروحها.



بتاريخ 17-01-2026، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها مفرزة استقصاء في وحدة ، تمّ التوصّل إلى تحديد مكان وجود (خ. د.) في محلة المدينة الرياضية – مدخل صبرا الحي الغربي، حيث جرى توقيفه. بتفتيشه، عُثر بحوزته على سلاح كلاشينكوف مع ممشط دون ذخيرة.



تمّ تسليمه مع المضبوطات إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة المختصّ، والعمل مستمرّ لتوقيف (ع. د.).

