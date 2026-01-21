تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

إشكال أدى إلى إصابة إمرأة في رأسها ووفاتها... وقوى الأمن تُوقف أحد المتورطين

Lebanon 24
21-01-2026 | 08:13
A-
A+
إشكال أدى إلى إصابة إمرأة في رأسها ووفاتها... وقوى الأمن تُوقف أحد المتورطين
إشكال أدى إلى إصابة إمرأة في رأسها ووفاتها... وقوى الأمن تُوقف أحد المتورطين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانيّة، وعلى إثر وقوع إشكال تخلّله تبادل إطلاق نار في محلّة صبرا – الحي الغربي، على خلفيّة خلافات سابقة بين المدعوَّين:

ع. د. (مجهول باقي الهوية)

خ. د. (مواليد عام 2004، لبناني) بحقّه /4/ مذكّرات توقيف بجرائم سرقة، وإطلاق نار، وتأليف عصابة، وسلب بقوّة السّلاح

نتيجة هذه الحادثة، أُصيبت زوجة الثاني بطلق ناري في رأسها، حيث نُقلت إلى أحد المستشفيات، وما لبثت أن فارقت الحياة متأثّرةً بجروحها.

بتاريخ 17-01-2026، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي، تمّ التوصّل إلى تحديد مكان وجود (خ. د.) في محلة المدينة الرياضية – مدخل صبرا الحي الغربي، حيث جرى توقيفه. بتفتيشه، عُثر بحوزته على سلاح كلاشينكوف مع ممشط دون ذخيرة.

تمّ تسليمه مع المضبوطات إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، والعمل مستمرّ لتوقيف (ع. د.).
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد عملية رصد.. الجيش يوقف أحد المتورطين في إشكال وقع قبل أسبوع في طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 19:03:39 Lebanon 24 Lebanon 24
في الهند.. وفاة امرأة وإصابة طفل بهجوم نمور!
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 19:03:39 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف أحد أبرز المتورّطين بالقمار غير الشرعيّ
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 19:03:39 Lebanon 24 Lebanon 24
سوريا: توقيف موقوف متورط بالتحريض الطائفي والعنف ضد عناصر الأمن
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 19:03:39 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

المديرية العامة

الدرك الإقليمي

شعبة العلاقات

جبل لبنان

الرياض

القضاء

الغربي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:48 | 2026-01-21
Lebanon24
11:45 | 2026-01-21
Lebanon24
11:25 | 2026-01-21
Lebanon24
11:18 | 2026-01-21
Lebanon24
11:00 | 2026-01-21
Lebanon24
11:00 | 2026-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24