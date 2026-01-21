في شحيم.. توقيف شخص مطلوب بـ6 ملاحقات قضائية منها محاولة قتل ونقل أسلحة

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:



في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به لملاحقة المطلوبين وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة التي قامت بها فصيلة في وحدة ، جرى تحديد مكان وجود أحد المطلوبين، بحقّه /6/ ملاحقات قضائيّة بجرائم محاولة قتل، وإطلاق نار، ونقل أسلحة حربيّة، ومحاولة سرقة، ويُدعى:



م. خ. (مواليد عام 1984، لبناني)



بتاريخ 15-01-2026، وبعد عمليّة رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريّات الفصيلة من توقيفه.



أُجري المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة المختصّ.

