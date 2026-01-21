وزير الإعلام التقي وفد LADE لتعزيز التوعية الانتخابية

استقبل المحامي د. بول وفداً من الجمعية من أجل ديموقراطية الانتخابات (LADE) ضم الدكتورة ريما الأدهمي، دايانا البابا ومايا صفي الدين.



وأشارت الأدهمي بعد اللقاء إلى أنه" تم خلاله البحث في سبل التعاون بين الجمعية ووزارة الإعلام، وبشكل خاص العام في المرحلة المقبلة قبل الانتخابات النيابية".



وشددت على" إمكان بث مواد تثقيفية تتعلق بالناخبين، والمرشحين، والإعلاميين المكلفين تغطية العملية ، إضافة إلى تنظيم دورات تثقيفية ضمن إطار الوزارة والفريق الإعلامي حول كافة جوانب التغطية الانتخابية".

وشددت على"ضرورة أن تكون مواد واضحة لكل من الإعلاميين والمواطنين لضمان تمكينهم من ممارسة حقوقهم في الانتخابات"، مشيرة إلى "التركيز على موضوع اقتراع المغتربين غير المقيمين وأهمية توعيتهم بحقهم في المشاركة بالاقتراع من الخارج".

واستقبل الوزير مرقص ايضا وفداً من مؤسسة "أديان" ضم رئيسة لجنة الإعلام في الشبابي جوانا العك، مدربة اللجنة جوزيان الحاج موسى، والنواب إعتدال عبيد، ياسمين صالحة، ورياض صالح.

وأفادت العك بعد اللقاء بأنها ورفاقها أطلعوا الوزير مرقص على القوانين الإعلامية التي أعدوها، "لا سيما القوانين الثلاثة التي طرحت في ".

ولفتت إلى أن الوزير مرقص" قدّم نصائح قيمة في هذا المجال، واقتراحات لأفكار قوانين جديدة".



واعرب الوفد عن تقديره "للقاء الإيجابي والمثمر مع الوزير"، مؤكدين "الأخذ بالنصائح المقدمة، وتعديل بعض القوانين، إضافة إلى الاستفادة من المشاريع التي تعمل عليها الوزارة".

