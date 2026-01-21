وزارة الطاقة تكلف شركات عالمية بمراقبة المنشآت النفطية

صدر عن لوزارة الطاقة والمياه، البيان الآتي:

"بتوجيه من والمياه للتأكد من الوضع الفني لدى المنشآت النفطية السائلة والمسيلة في ، وفي سياق المراقبة والاشراف، كلّفت الوزارة بتاريخ 21/1/2026 شركات مراقبة عالمية معتمدة لديها بإجراء كشف على المنشآت النفطية الممتدة على الساحل اللبناني من أقصى الجنوب الى أقصى . علماً أن الشركات المكلّفة المراقبة هي غير تلك التي كانت معتمدة من قبل الشركات الموردة.

يهدف هذا الإجراء الى التأكد بشكل مستقل وشفاف من مدى تطبيقها للشروط الفنية والتنظيمية المحددة بموجب المرسوم رقم ٥٥٠٩/١٩٩٤ وكذلك شروط السلامة العامة وفق المعايير المعتمدة عالمياً.

كما طلبت الوزارة من الشركات رفع تقاريرها خلال مهلة أقصاها أسبوعين من تاريخ تبلغها كتب التكليف".

Advertisement