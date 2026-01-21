تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

وزارة الطاقة تكلف شركات عالمية بمراقبة المنشآت النفطية

Lebanon 24
21-01-2026 | 09:00
وزارة الطاقة تكلف شركات عالمية بمراقبة المنشآت النفطية
صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه، البيان الآتي:
"بتوجيه من وزير الطاقة والمياه جو الصدي للتأكد من الوضع الفني لدى المنشآت النفطية السائلة والمسيلة في لبنان، وفي سياق المراقبة والاشراف، كلّفت الوزارة بتاريخ 21/1/2026 شركات مراقبة عالمية معتمدة لديها بإجراء كشف على المنشآت النفطية الممتدة على الساحل اللبناني من أقصى الجنوب الى أقصى الشمال. علماً أن الشركات المكلّفة المراقبة هي غير تلك التي كانت معتمدة من قبل الشركات الموردة.
يهدف هذا الإجراء الى التأكد بشكل مستقل وشفاف من مدى تطبيقها للشروط الفنية والتنظيمية المحددة بموجب المرسوم رقم ٥٥٠٩/١٩٩٤ وكذلك شروط السلامة العامة وفق المعايير المعتمدة عالمياً.
كما طلبت الوزارة من الشركات رفع تقاريرها خلال مهلة أقصاها أسبوعين من تاريخ تبلغها كتب التكليف".
لبنان

إقتصاد

المكتب الإعلامي

وزارة الطاقة

مكتب الإعلام

وزير الطاقة

جو الصدي

الشمال

جو ال

