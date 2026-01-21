تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

بعد إعلان السيطرة على جنوب الليطاني… أدرعي يهدّد الكفور وقناريت وجرجوع

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
21-01-2026 | 09:05
بعد إعلان السيطرة على جنوب الليطاني… أدرعي يهدّد الكفور وقناريت وجرجوع
للمرة الرابعة هذا الشهر، وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذارًا جديدًا، وهذه المرّة استهدف بلدات الكفور، قناريت، وجرجوع.

ويأتي هذا الإنذار كالأول بعد إعلان الدولة اللبنانية بسط سيطرتها على منطقة جنوب الليطاني، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول توقيته ورسائله السياسية والأمنية.

وبحسب المعطيات، فإن التحذير يشير إلى تهديد باستهداف مواقع في هذه البلدات، في ظل تصعيد متواصل وتوتر ميداني متزايد جنوبًا، وسط مخاوف من توسّع دائرة الاعتداءات.
المصدر: خاص "لبنان 24"
