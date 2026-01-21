بعد إعلان السيطرة على جنوب الليطاني… أدرعي يهدّد الكفور وقناريت وجرجوع



للمرة الرابعة هذا الشهر، وجّه المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي إنذارًا جديدًا، وهذه المرّة استهدف بلدات ، قناريت، وجرجوع.



ويأتي هذا الإنذار كالأول بعد إعلان بسط سيطرتها على ، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول توقيته ورسائله السياسية والأمنية.



وبحسب المعطيات، فإن التحذير يشير إلى تهديد باستهداف مواقع في هذه البلدات، في ظل تصعيد متواصل وتوتر ميداني متزايد جنوبًا، وسط مخاوف من توسّع دائرة الاعتداءات.

