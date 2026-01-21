نقابة المهندسين في بيروت: Medgulf تفوز بعرض التأمين الطبي

عقدت في للسنة الثانية على التوالي، جلسة مناقصة علنية لفض عروض شركات التأمين وفق الآلية المقرة في وهيئة المندوبين، وذلك انسجاماً مع معايير الشفافية والنزاهة المتبعة وضمن الأصول القانونية الإدارية المعتمدة وبهدف تقديم افضل خدمة بأفضل سعر.



وبعد ان تبين بنتيجة فتح العروض ان منافسة حادة قد جرت فيما بين شركات التأمين، وبعد الدراسة العلنية للملفات المقدمة والتأكد من استيفائها كامل المتطلبات المحددة في دفتر الشروط، رست المناقصة على شركة Medgulf لتقديمها الأدنى سعرا.



وعلى الرغم من زيادة خدمات التغطية الطبية، وارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك السنوي بنسبة %14,47 وتكلفة المعيشة وزيادة اعداد المرضى والفاتورة الاستشفائية بنحو 15%، اكد مجلس النقابة انه لن يترتب على المهندسين وعائلاتهم والـRelatives أي أعباء إضافية في ملف الاستشفاء مقارنة بالسنة الماضية.



وقد جاءت هذه النتيجة بسبب الانسجام العملي القائم والتعاون المثمر بين النقيب ومجلس النقابة وهيئة المندوبين والمهندسين، وذلك حفاظاً على الريادة المنشودة المبنية على التآلف والتعاضد بين المكونات الهندسية كافة لمصلحة النقابة والمهندسين". (الوكالة الوطنية)

