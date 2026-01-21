عبّود التقي رئيسة مصلحة الاقتصاد في الشمال: حماية المستهلك أولوية

زار عبّود وعقيلته السيدة ، رئيسة مصلحة الاقتصاد في في مكتبها. وقد تناول اللقاء، وفق بيان لمكتب عبود" التحديات الاقتصادية الراهنة، وضرورة حماية المستهلك وضبط الأسواق، بما يضمن المصلحة العامة ويحفظ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".



ونوه عبود ب"الجهود التي تبذلها علم الدين ، خصوصاً الجولات الميدانية التي تقوم بها المصلحة لضبط المخالفات التجارية والبضائع المنتهية الصلاحية في بعض مناطق الشمال اللبناني".



كما تمّ التركيز على أهمية تكثيف الجولات الرقابية خلال المبارك لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين".

