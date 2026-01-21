تدريبات للجيش في مناطق مختلفة

صدر عن قيادة الجيش- البيان الآتي:



"ستقوم وحدات من الجيش بإجراء تمارين تدريبية وفقًا لما يلي:



- ابتداءً من 22 /1 /2026 ولغاية 31 /12 /2026 ضمنًا، من الساعة 8.00 حتى الساعة 18.00 من كل يوم، في مركز تدريب ثكنة - .



- ابتداءً من 22 /1/ 2026 ولغاية 31 /12 /2026 ضمنًا، في حقل تدريب وادي بروما – جرد الصويري.



- ابتداءً من 22 /1 /2026 ولغاية 31 /3 /2026 ضمنًا، من الساعة 8.00 حتى الساعة 24.00 من كل يوم، في مناطق: العاقورة - ، وطى - كسروان، عيون السيمان - كسروان، القاع – ، – .



- ابتداءً من 23 /1 /2026 ولغاية 28 /1 /2026 ضمنًا، من الساعة 6.00 حتى الساعة 18.00 من كل يوم في منطقة وطى الجوز – كسروان.



- بتواريخ 9 و20 و27 /2 /2026 من الساعة 8.00 حتى الساعة 14.00 في حقل تدريب مزرعة حنوش – حامات.



تتخلل التمارين رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة.



لذا تدعو إلى عدم الاقتراب من بقع التمارين في الزمان والمكان المذكورَين أعلاه".

