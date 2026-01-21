تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الرئيس عون بحث مع باسيل في الأوضاع العامة واستقبل اتحاد مجموعات الصيد البري

Lebanon 24
21-01-2026 | 09:25
A-
A+
الرئيس عون بحث مع باسيل في الأوضاع العامة واستقبل اتحاد مجموعات الصيد البري
الرئيس عون بحث مع باسيل في الأوضاع العامة واستقبل اتحاد مجموعات الصيد البري photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا بعد ظهر اليوم، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد وآخر التطورات المحلية والإقليمية.
وبعد اللقاء، أدلى النائب باسيل للصحافيين، بالتصريح الآتي:
تشرفت بلقاء فخامة الرئيس، وبحثت معه في مواضيع مختلفة، بدءا من تطورات المنطقة، وصولاً الى الداخل اللبناني. وكان هناك تفاهم على كل المواضيع التي طرحت، واهمها قضية وحدة الدول، أي وحدة لبنان، ومؤسساته، ووحدة السلاح التي تأتي في اطار حصرية السلاح، وأمرة الجيش اللبناني الوطني، وهذا موضوع أساسي على طريق بناء الدولة، ويجب ان نتفاهم عليه جميعا كلبنانيين في مواجهة مخاطر التقسيم التي نراها في المنطقة، والتي لا يمكننا ان نطمئن الى ان لبنان بمنأى عنها، اذا لم نؤكد على وحدتنا وتضامننا بعضنا مع البعض الآخر. لأن أي أفكار جهنمية من هذا النوع هي خراب للبنان، ولكل اللبنانيين، وهذه أحلام لا يمكن تطبيقها الا على الخراب، لذلك هذا موضوع أساسي يجب التنبه له، واخذ الاحتياطات اللازمة بخصوصه".
وأضاف: "تطرق الحديث أيضا لموضوع الانتخابات، واكدنا في هذا الخصوص على موقفنا من احترام المهل الدستورية واحترام القانون النافذ، وشرحت لفخامة الرئيس أهمية موضوع الانتشار، والمخطط القائم لتطيير حق المنتشرين بالاقتراع، بمعزل عن طريقة الاقتراع، انما تطيير هذا الحق هو جريمة كبرى بحق الوطن، وقد حصلنا عليه بعد عقود من الجهد، ولا يجب تطييره في لحظة انتخابية لمصلحة انتخابية".
اتحاد مجموعات الصيد البري
ثم استقبل الرئيس عون وفدا من اتحاد مجموعات الصيد البري في لبنان، برئاسة رئيس الاتحاد حسن سلمان، الذي استهل اللقاء بتوجيه شكر الى الرئيس عون على نشر مرسوم تشكيل المجلس الأعلى للصيد البري، معتبرا ان ذلك يبشر بالعودة الى تنظيم نشاط الصيد وإصدار رخص الصيد التي طال انتظارها.
وعرض سلمان مجموعة من مطالب الصيادين الأساسية، وابرزها:
- غياب برامج الإدارة العامة البيئية الثابتة لتنفيذ السياسات البيئية.
- تزايد مخالفات الصيد لعدم وجود مراقبين بيئيين.
- المعاناة من الجمعيات البيئية الممولة من الخارج، والتي تحاول فرض منع الصيد متجاوزة القوانين اللبنانية.
- غياب التمثيل الحقيقي للصياد في المجلس الأعلى للصيد البري.
الرئيس عون أكد من جهته امام الوفد ان الصيد هو بالدرجة الأولى اخلاق، مشيرا الى سوء استخدام هواية الصيد في لبنان في بعض الأحيان، من استخدام الشباك، أو الصيد في الليل، او قرب المنازل، وغيرها. وشدد على وجوب تنظيم الصيد البري في لبنان، حفاظاً على الطيور بالدرجة الأولى، وعلى هواية الصيد القانوني والمنظم.
وفد جمعية مؤسسة سمعان خازن الاهدني
واستقبل الرئيس عون وفدا من جمعية مؤسسة سمعان خازن الاهدني، ضم رئيسها الدكتور سامي الرفاعي، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر، والأمين العام لـ"متحف التراث اللبناني" السيد سيمون خازن والسيدة فيفيان بولس.
وخلال اللقاء تحدث الدكتور الرفاعي عن القاضي الراحل سمعان الخازن الذي جمع خلال حياته اثاراً متحفية تتعلق بتاريخ لبنان، وكان يطمح ان يكون باسمه متحف حضاري في لبنان، وقد وجد هذا المتحف وأمَّه الكثير من الطلاب الأجانب، وعندما تعثر لبنان اجتماعيا واقتصاديا، تعثر المتحف وأغلقت ابوابه. وتوجه الى الرئيس عون بالقول: "نتطلع الى دعمكم وتبنيكم إعادة الحياة لهذا المعلم الثقافي في وطننا لبنان."
كما تحدث الاب نصر عن أهمية المتحف الذي استضافه مقر الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في المنصورية لسنوات. وقال: "استضفنا متحفا تراثيا لبنانيا من سنة 2007 وحتى سنة 2022، واستحال علينا استكمال استضافته، حيث كان مقفلا لمدة ست سنوات أي منذ العام 2019، علما ان هذا المتحف قد أدى مهمته التربوية بشكل ممتاز، وقد زارته 297 مدرسة، قامت بتوقيع تقارير مفصلة عن الزيارات، وقد طلب 1162 أستاذ تاريخ استكمال المهمة التربوية لهذا المتحف، لتقديم الصورة الحضارية عن تاريخ لبنان عبر العصور، وابقائه منارة علمية لكل طلاب لبنان، وانما استحال علينا استكمال ذلك.
ومن المعلوم ان الأمانة العامة قد تابعت بكل دقة الزيارات لتقديم افضل الشرح. ونتمنى أن يحظى كل طلاب لبنان بالخدمات التربوية من خلال انقاذ هذا الصرح التربوي الفريد الذي يعتبر المدماك الأساسي لمشروع السيدة الأولى "مدرسة المواطنية".
وتحدث السيد سيمون الخازن، حفيد القاضي الراحل فقال:
" ان هذا الكنز الوطني قد ادهش الرؤساء السابقين، والبطاركة ومنظمة الاونيسكو، والوزراء السابقين للثقافة والتربية والسياحة، كما ادهش زواراً عالميين من متحف لوفر الفرنسي، ومتحف نيو كارولينا الأميركي، وجامعة دور هامز البريطانية، ومؤسسة غور جونز البريطانية، وكريستيز، وسودبيز العالميتين، وغيرهم.
ورغم الرعايات والدعم المعنوي من رئاسة الجمهورية والبطريركية المارونية ومنظمة الاونيسكو والوزارات المعنية، ما زالت الدولة اللبنانية عاجزة عن حماية وتأمين استمرارية "متحف التراث اللبناني".
وأضاف:" ان حماية مجموعات "متحف التراث اللبناني"، والحفاظ عليها على مدى مئة سنة، قد استنفذت كل طاقاتنا المادية الشخصية والعائلية، وان "متحف التراث اللبناني"، وصل الى الهلاك والاقفال التام بعد ان لفظ أنفاسه الأخيرة، وما زال لدينا فرصة أخيرة لانقاذه باذن الله على ان تتملكه وزارة الثقافة من خلال برامج المساعدات والتمويل من مؤتمر CEDRE وغيره من اشكال المساعدات الآتية من دول مانحة شتى خاصة ان المتحف يستوفي الشروط التالية CH6، CH10، CH11، CH7، CH8، من برامج CEDRE، وان يكون بإدارة وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث."
الرئيس عون
وأعرب الرئيس عون عن تقديره لما قام به القيمون على متحف القاضي الراحل الخازن، واعدا بمتابعة هذا الموضوع.
معلومات عن المتحف
يضم المتحف قسمين:
القسم الأول فيه:
1- الصالة الفينيقية (1300 ق م - 330 ق م)
2- الصالة الرومانية (64 ق م - 330 ق م)
3- الصالة البيزنطية (330 ق م – 630 ق م)
4- الصالة الإسلامية (631 م....)
5- الصالة العثمانية (1516 – 1918)

والقسم الثاني:

6- صالة يوسف بك كرم (1823 -  1889)
7- صالة سمعان خازن الاهدني (1898 – 1973)
8- صالة جواد بولس (1900 – 1982)
9- صالة البطاركة عريضة (1863) ومعوشي (1894) وصفير (1920)
10- صالة الموسيقى (1850 – 1925)
11- صالة الفنانين اللبنانيين (1852 – 1952)
12- صالة الفنان صليبا الدويهي (1910 – 1994)
13- الصالة الانثولوجية-الاقرن التاسع عشر
14- صالة بدايات القرن العشرين

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون بحث مع المدير العام للأمن العام الأوضاع الأمنية في البلاد
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 19:05:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون بحث مع منسى في الاوضاع الامنية ونجاح الاجراءات لحفظ الامن ليلة رأس السنة
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 19:05:50 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل استقبل رئيس اتحاد بلديات البحيرة ورئيس بلدية مشغرة
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 19:05:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بري بحث في الأوضاع مع اندريه رحال واستقبل المفتي طالب
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 19:05:50 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

التيار الوطني

الأمين العام

البريطانية

اللبنانية

البريطاني

الجمهوري

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:02 | 2026-01-21
Lebanon24
11:48 | 2026-01-21
Lebanon24
11:45 | 2026-01-21
Lebanon24
11:25 | 2026-01-21
Lebanon24
11:18 | 2026-01-21
Lebanon24
11:00 | 2026-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24