الرئيس عون بحث مع باسيل في الأوضاع العامة واستقبل اتحاد مجموعات الصيد البري

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا بعد ظهر اليوم، رئيس النائب جبران باسيل، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد وآخر التطورات المحلية والإقليمية.

وبعد اللقاء، أدلى النائب باسيل للصحافيين، بالتصريح الآتي:

تشرفت بلقاء فخامة الرئيس، وبحثت معه في مواضيع مختلفة، بدءا من تطورات المنطقة، وصولاً الى الداخل اللبناني. وكان هناك تفاهم على كل المواضيع التي طرحت، واهمها قضية وحدة الدول، أي وحدة ، ومؤسساته، ووحدة السلاح التي تأتي في اطار حصرية السلاح، وأمرة الجيش اللبناني الوطني، وهذا موضوع أساسي على طريق بناء الدولة، ويجب ان نتفاهم عليه جميعا كلبنانيين في مواجهة مخاطر التقسيم التي نراها في المنطقة، والتي لا يمكننا ان نطمئن الى ان لبنان بمنأى عنها، اذا لم نؤكد على وحدتنا وتضامننا بعضنا مع البعض الآخر. لأن أي أفكار جهنمية من هذا النوع هي خراب للبنان، ولكل اللبنانيين، وهذه أحلام لا يمكن تطبيقها الا على الخراب، لذلك هذا موضوع أساسي يجب التنبه له، واخذ الاحتياطات اللازمة بخصوصه".

وأضاف: "تطرق الحديث أيضا لموضوع الانتخابات، واكدنا في هذا الخصوص على موقفنا من احترام المهل الدستورية واحترام القانون النافذ، وشرحت لفخامة الرئيس أهمية موضوع الانتشار، والمخطط القائم لتطيير حق المنتشرين بالاقتراع، بمعزل عن طريقة الاقتراع، انما تطيير هذا الحق هو جريمة كبرى بحق الوطن، وقد حصلنا عليه بعد عقود من الجهد، ولا يجب تطييره في لحظة انتخابية لمصلحة انتخابية".

اتحاد مجموعات الصيد البري

ثم استقبل الرئيس عون وفدا من اتحاد مجموعات الصيد البري في لبنان، برئاسة رئيس الاتحاد حسن سلمان، الذي استهل اللقاء بتوجيه شكر الى الرئيس عون على نشر مرسوم تشكيل المجلس الأعلى للصيد البري، معتبرا ان ذلك يبشر بالعودة الى تنظيم نشاط الصيد وإصدار رخص الصيد التي طال انتظارها.

وعرض سلمان مجموعة من مطالب الصيادين الأساسية، وابرزها:

- غياب برامج الإدارة العامة البيئية الثابتة لتنفيذ السياسات البيئية.

- تزايد مخالفات الصيد لعدم وجود مراقبين بيئيين.

- المعاناة من الجمعيات البيئية الممولة من الخارج، والتي تحاول فرض منع الصيد متجاوزة القوانين .

- غياب التمثيل الحقيقي للصياد في المجلس الأعلى للصيد البري.

الرئيس عون أكد من جهته امام الوفد ان الصيد هو بالدرجة الأولى اخلاق، مشيرا الى سوء استخدام هواية الصيد في لبنان في بعض الأحيان، من استخدام الشباك، أو الصيد في الليل، او قرب المنازل، وغيرها. وشدد على وجوب تنظيم الصيد البري في لبنان، حفاظاً على الطيور بالدرجة الأولى، وعلى هواية الصيد القانوني والمنظم.

وفد جمعية مؤسسة سمعان خازن الاهدني

واستقبل الرئيس عون وفدا من جمعية مؤسسة سمعان خازن الاهدني، ضم رئيسها الدكتور سامي الرفاعي، للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر، والأمين العام لـ"متحف التراث اللبناني" السيد سيمون خازن والسيدة فيفيان بولس.

وخلال اللقاء تحدث الدكتور الرفاعي عن القاضي الراحل سمعان الخازن الذي جمع خلال حياته اثاراً متحفية تتعلق بتاريخ لبنان، وكان يطمح ان يكون باسمه متحف حضاري في لبنان، وقد وجد هذا المتحف وأمَّه الكثير من الطلاب الأجانب، وعندما تعثر لبنان اجتماعيا واقتصاديا، تعثر المتحف وأغلقت ابوابه. وتوجه الى الرئيس عون بالقول: "نتطلع الى دعمكم وتبنيكم إعادة الحياة لهذا المعلم الثقافي في وطننا لبنان."

كما تحدث الاب نصر عن أهمية المتحف الذي استضافه مقر الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في المنصورية لسنوات. وقال: "استضفنا متحفا تراثيا لبنانيا من سنة 2007 وحتى سنة 2022، واستحال علينا استكمال استضافته، حيث كان مقفلا لمدة ست سنوات أي منذ العام 2019، علما ان هذا المتحف قد أدى مهمته التربوية بشكل ممتاز، وقد زارته 297 مدرسة، قامت بتوقيع تقارير مفصلة عن الزيارات، وقد طلب 1162 أستاذ تاريخ استكمال المهمة التربوية لهذا المتحف، لتقديم الصورة الحضارية عن تاريخ لبنان عبر العصور، وابقائه منارة علمية لكل طلاب لبنان، وانما استحال علينا استكمال ذلك.

ومن المعلوم ان الأمانة العامة قد تابعت بكل دقة الزيارات لتقديم افضل الشرح. ونتمنى أن يحظى كل طلاب لبنان بالخدمات التربوية من خلال انقاذ هذا الصرح التربوي الفريد الذي يعتبر المدماك الأساسي لمشروع السيدة الأولى "مدرسة المواطنية".

وتحدث السيد سيمون الخازن، حفيد القاضي الراحل فقال:

" ان هذا الكنز الوطني قد ادهش الرؤساء السابقين، والبطاركة ومنظمة الاونيسكو، والوزراء السابقين للثقافة والتربية والسياحة، كما ادهش زواراً عالميين من متحف لوفر الفرنسي، ومتحف نيو كارولينا الأميركي، وجامعة دور هامز ، ومؤسسة غور جونز البريطانية، وكريستيز، وسودبيز العالميتين، وغيرهم.

ورغم الرعايات والدعم المعنوي من رئاسة الجمهورية والبطريركية المارونية ومنظمة الاونيسكو والوزارات المعنية، ما زالت الدولة اللبنانية عاجزة عن حماية وتأمين استمرارية "متحف التراث اللبناني".

وأضاف:" ان حماية مجموعات "متحف التراث اللبناني"، والحفاظ عليها على مدى مئة سنة، قد استنفذت كل طاقاتنا المادية الشخصية والعائلية، وان "متحف التراث اللبناني"، وصل الى الهلاك والاقفال التام بعد ان لفظ أنفاسه الأخيرة، وما زال لدينا فرصة أخيرة لانقاذه باذن الله على ان تتملكه وزارة الثقافة من خلال برامج المساعدات والتمويل من مؤتمر CEDRE وغيره من اشكال المساعدات الآتية من دول مانحة شتى خاصة ان المتحف يستوفي الشروط التالية CH6، CH10، CH11، CH7، CH8، من برامج CEDRE، وان يكون بإدارة وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث."

الرئيس عون

وأعرب الرئيس عون عن تقديره لما قام به القيمون على متحف القاضي الراحل الخازن، واعدا بمتابعة هذا الموضوع.

معلومات عن المتحف

يضم المتحف قسمين:

القسم الأول فيه:

1- الصالة الفينيقية (1300 ق م - 330 ق م)

2- الصالة الرومانية (64 ق م - 330 ق م)

3- الصالة البيزنطية (330 ق م – 630 ق م)

4- الصالة الإسلامية (631 م....)

5- الصالة العثمانية (1516 – 1918)



والقسم الثاني:



6- صالة يوسف بك كرم (1823 - 1889)

7- صالة سمعان خازن الاهدني (1898 – 1973)

8- صالة جواد بولس (1900 – 1982)

9- صالة البطاركة عريضة (1863) ومعوشي (1894) وصفير (1920)

10- صالة الموسيقى (1850 – 1925)

11- صالة الفنانين اللبنانيين (1852 – 1952)

12- صالة الفنان صليبا الدويهي (1910 – 1994)

13- الصالة الانثولوجية-الاقرن التاسع عشر

14- صالة بدايات القرن العشرين