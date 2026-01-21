بعد إستهداف أبو علي سلامة في الجنوب... بيانٌ للجيش الإسرائيليّ

أعلن المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي أن الجيش الإسرائيلي اغتال أبو ، الذي كان يشغل منصب ضابط ارتباط لحزب الله، في قرية يانوح .

وزعم الجيش الإسرائيلي أن سلامة أدار نشاط في قرية يانوح، بهدف تمكين الحزب من العمل داخل الحيّز المدني وفي الممتلكات الخاصة في القرية، وترسيخ بنى تحتية في قلب المناطق المأهولة بالسكان المدنيين.

وعن تفاصيل العملية، ادعى أدرعي: "في يوم 13/12/2025 وجّه الجيش الإسرائيلي طلبًا إلى آلية الإنفاذ للعمل ضد مستودع أسلحة تابع لحزب الله في قرية يانوح جنوب . وبصفته ضابط الارتباط في القرية، تلقّى سلامة البلاغ من ونقله إلى جهات أخرى في حزب الله. وعند وصول الجيش اللبناني، منع عناصر حزب الله قواته من تفكيك البنية التحتية، وذلك عبر خلق حالة تجمّع مكّنت حزب الله من نقل الوسائل القتالية من العقار".