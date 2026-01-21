تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بعد إستهداف أبو علي سلامة في الجنوب... بيانٌ للجيش الإسرائيليّ

Lebanon 24
21-01-2026 | 10:04
A-
A+
بعد إستهداف أبو علي سلامة في الجنوب... بيانٌ للجيش الإسرائيليّ
بعد إستهداف أبو علي سلامة في الجنوب... بيانٌ للجيش الإسرائيليّ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الإسرائيلي اغتال أبو علي سلامة، الذي كان يشغل منصب ضابط ارتباط لحزب الله، في قرية يانوح جنوب لبنان.
 
وزعم الجيش الإسرائيلي أن سلامة أدار نشاط حزب الله في قرية يانوح، بهدف تمكين الحزب من العمل داخل الحيّز المدني وفي الممتلكات الخاصة في القرية، وترسيخ بنى تحتية في قلب المناطق المأهولة بالسكان المدنيين.
 
وعن تفاصيل العملية، ادعى أدرعي: "في يوم 13/12/2025 وجّه الجيش الإسرائيلي طلبًا إلى آلية الإنفاذ للعمل ضد مستودع أسلحة  تابع لحزب الله في قرية يانوح جنوب لبنان. وبصفته ضابط الارتباط في القرية، تلقّى سلامة البلاغ من الجيش اللبناني ونقله إلى جهات أخرى في حزب الله. وعند وصول الجيش اللبناني، منع عناصر حزب الله قواته من تفكيك البنية التحتية، وذلك عبر خلق حالة تجمّع مكّنت حزب الله من نقل الوسائل القتالية من العقار". 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عن غارات الجنوب... بيان للجيش الإسرائيليّ
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 19:06:30 Lebanon 24 Lebanon 24
قوة تابعة للجيش الإسرائيلي تتوغل في تلة أبو قبيس في ريف القنيطرة جنوبي سوريا
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 19:06:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف "عنصر من حزب الله" في الزهراني جنوبي لبنان
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 19:06:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو للحظة تنفيذ عملية استهداف في جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 19:06:30 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الجيش اللبناني

جنوب لبنان

الإسرائيلي

علي سلامة

حزب الله

علي سلام

إسرائيل

أبو علي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:02 | 2026-01-21
Lebanon24
11:48 | 2026-01-21
Lebanon24
11:45 | 2026-01-21
Lebanon24
11:25 | 2026-01-21
Lebanon24
11:18 | 2026-01-21
Lebanon24
11:00 | 2026-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24