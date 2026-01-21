الكتائب: لحصر السلاح قبل الانتخابات



عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة النائب سامي الجميّل وناقش المستجدات السياسية والأمنية، وأصدر البيان الآتي:

1- يعتبر المكتب السياسي أنّ تصريحات مسؤولي ، وعلى رأسهم أمينه العام الشيخ نعيم ، الرافضة لحصر السلاح شمال الليطاني والمهدِّدة باندلاع حرب أهلية، تشكّل خرقًا فاضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وتمردًا صريحًا على الشرعية والدستور وقرارات الشرعية الدولية، ومسًّا مباشرًا بالعقد الاجتماعي. ويؤكد أن حصر السلاح بيد الدولة واجب وطني ودستوري غير خاضع لأي ابتزاز أو مساومة، ممّا يدعو الدولة إلى الإسراع في الانتهاء من عملية حصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية.

2- يشدّد المكتب السياسي على أنّ حرية الترشّح والاقتراع تشكّل جوهر العملية وشرطاً ملازماً لها، ويدعو الدولة في هذا السياق إلى تأمين نزاهة الانتخابات في مناطق نفوذ حزب الله عبر الإسراع في حصر السلاح قبل موعد الاستحقاق الدستوري، وتعديل فوراً للسماح لغير المقيمين بالاقتراع للنواب ال١٢٨، بدلاً من تمديد تقني يضرب مبدأ المساواة بين المغتربين القادرين على المجيء إلى والآخرين العاجزين عن ذلك.

3- يحثّ المكتب السياسي الحكومة على إطلاق ورشة تقييم وتحديث وترشيد شاملة في الإدارة العامة لتحديد الحاجات الفعلية وضبط الهدر وكشف الوظائف الوهمية، تمهيداً لطرح مسألة الرواتب والأجور.

