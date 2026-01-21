بالصور... إنذار إسرائيليّ جديد إلى سكان مناطق جنوبيّة

#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان جنوب وتحديدًا في القريتيْن التاليتيْن:

⭕️الخرايب

⭕️أنصار

🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي للتعامل مع محاولاته المحظورة لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة

🔸نحث سكان المباني المحددة بالأحمر في… pic.twitter.com/yKSBDdV58Z