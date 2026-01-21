بالصور... إنذار إسرائيليّ جديد إلى سكان مناطق جنوبيّة

#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في القريتيْن التاليتيْن:
⭕️الخرايب
⭕️أنصار
🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي للتعامل مع محاولاته المحظورة لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة
🔸نحث سكان المباني المحددة بالأحمر في… pic.twitter.com/yKSBDdV58Z
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 21, 2026
