إخلاء عاجل وبلبلة.. سكان بلدتين في الجنوب يتلقون "إتصالات إسرائيلية"

أفادت المعلومات عن ورود إتصالات لأهالي سكان بلدتي وأنصار - ، بهدف إخلاء منازلهم في المنطقتين، علماً أن الجيش هدّد بقصف المنطقة، مساء اليوم الأربعاء.



وذكرت المعلومات أن الاتصالات تلقاها مواطنون لم يجرِ تحديد منازلهم ضمن التهديد الذي نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الأمر الذي أثار حالة من الهلع في صفوف السكان.



وتأتي تلك المعلومات إثر غارات إسرائيلية عنيفة شنها العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مُستهدفاً مبانٍ سكنية في بلدات قناريت وجرجوع.