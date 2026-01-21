تصعيد خطير: صواريخ اسرائيلية متشظّية

وفق المعطيات الميدانية، فإن اسرائيل باتت تستخدم في الآونة الإخيرة ذخائر ذات حشوات متشظّية تؤدي إلى تناثر الشظايا لمسافات بعيدة.



وبحسب المعطيات، فإن شظايا الصواريخ لم تعد تقتصر أضرارها على محيط الهدف المباشر، بل باتت تصل إلى مسافات واسعة، ما يشكّل خطراً مباشراً على المدنيين والطواقم الإعلامية، وخصوصاً الصحافيين الذين يتولون مهمة التغطية الاعلامية.



مصادر ميدانية حذّرت من أن هذا الأسلوب يهدف إلى توسيع دائرة الأذى وبثّ الرعب، وسط غياب أي مراعاة لقواعد السلامة أو .