لبنان
الجميل عرض مع ضاهر المستجدات السياسية وملف الانتخابات
Lebanon 24
21-01-2026
|
12:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس
حزب الكتائب
النائب سامي
الجميّل في
بيت الكتائب
المركزي في الصيفي، النائب
ميشال ضاهر
، في حضور المعاون السياسي والانتخابي لرئيس الحزب
سيرج داغر
، حيث تم التداول في المستجدات السياسية الراهنة، ولا سيما ما يتعلق بملف الانتخابات النيابية المقبلة.
الحجار شاجباً الاعتداءات الاسرائيلية: رفض جرائم العدو واجب وطني
Lebanon 24
الحجار شاجباً الاعتداءات الاسرائيلية: رفض جرائم العدو واجب وطني
17:11 | 2026-01-21
21/01/2026 05:11:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بدر: نحنُ في مرحلة دقيقة والإنتخابات مؤجلة
Lebanon 24
بدر: نحنُ في مرحلة دقيقة والإنتخابات مؤجلة
17:05 | 2026-01-21
21/01/2026 05:05:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. آخر إعلان بشأن "قطار لبنان"
Lebanon 24
بالفيديو.. آخر إعلان بشأن "قطار لبنان"
16:58 | 2026-01-21
21/01/2026 04:58:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:36 | 2026-01-21
21/01/2026 04:36:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بهية الحريري تستنكر عدوان قناريت: العدو لا يقيم اعتباراً للمواثيق الدولية
Lebanon 24
بهية الحريري تستنكر عدوان قناريت: العدو لا يقيم اعتباراً للمواثيق الدولية
16:21 | 2026-01-21
21/01/2026 04:21:42
Lebanon 24
Lebanon 24
