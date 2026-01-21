أمرٌ خطير بعد غارات الجنوب.. "ضربة" أظهرته

قالت مصادر سياسية لـ" " إنَّ العدوان الأخير على عدد من البلدات الجنوبية، يستدعي تحركاً رسمياً لبنانياً أقله من الناحية الدبلوماسية، وذلك من خلال رفع شكوى عاجلة إلى ومنظمة التي تغيبُ بشكلٍ لافت عن الأحداث التي يشهدها .



المصادر قالت إنَّ ما يجري يُعتبر تمهيداً لعدوان أعنف، الأمر الذي يُرتب على لبنان الرسميّ استنفاراً كبيراً باعتبار أن تضرب عرض الحائط كل المساعي الهادفة لمنع تدحرج الأمور نحوُ توتر كبير.



في غضون ذلك، قالت المعلومات إنَّ إحدى التي استهدفت قناريت - ، جاءت من دون إنذار مسبق، الأمر الذي يعني أن إسرائيل تستهدف أماكن لم تجرِ الإشارة إليها ضمن بيانات الإخلاء، ما قد يؤدي إلى سقوط وجرحى في المباني السكنية.