يوم غد.. فرق من مجلس الجنوب ستزور أماكن الغارات في الجنوب

ذكرت " " أن فرقاً من مهندسي ، سيقومون يوم غدٍ بكشفٍ ميداني على الدمار والأضرار الذي خلفه العدوان الجوي على مبانٍ سكنية في بلدة جرجوع، وأنصار.

