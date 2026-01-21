البستاني بحث والسفير الصيني في الإتفاقيّات التجاريّة

استقبل رئيس لجنة الإقتصاد الوطني ، في مكتبه، في المجلس النيابي، سفير في تشن تشوان دونغ برفقة وفد من السفارة، وتباحثا في مجالات التعاون التجاري والإقتصادي بين لبنان والصين وفي تفاصيل إتفاقيات المبادلات التجارية المشتركة.



وعرض السفير الصيني رؤية التقدّم والتنمية الإقتصادية في الصين، وتمّ الإتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق لما فيه خير العلاقة بين البلدين.





واستقبل ايضاً وفداً من الإتحاد ضمّ الخبير الإقتصادي البسوسي ونائب رئيس قسم التعاون بالاتحاد الأوروبي سيريل دوالاي وشرح لهما موقفه من قانون الإنتظام المالي المقدّم من قبل الحكومة و"ضرورة إجراء تدقيق مالي وحسابي في حسابات الدولة والمصرف المركزي قبل المضي قدماً بأي إقتراح قانون وأن الطريقة الوحيدة لإستعادة الثقة هي من خلال محاسبة المخلّين والهادرين والسارقين ومن خلال إعادة كامل أموال المودعين".



