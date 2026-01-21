تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

البستاني بحث والسفير الصيني في الإتفاقيّات التجاريّة

Lebanon 24
21-01-2026 | 13:54
A-
A+

البستاني بحث والسفير الصيني في الإتفاقيّات التجاريّة
البستاني بحث والسفير الصيني في الإتفاقيّات التجاريّة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل رئيس لجنة الإقتصاد الوطني النائب فريد البستاني، في مكتبه، في المجلس النيابي، سفير الصين في لبنان تشن تشوان دونغ برفقة وفد من السفارة، وتباحثا في مجالات التعاون التجاري والإقتصادي بين لبنان والصين وفي تفاصيل إتفاقيات المبادلات التجارية المشتركة.

وعرض السفير الصيني رؤية التقدّم والتنمية الإقتصادية في الصين، وتمّ الإتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق لما فيه خير العلاقة بين البلدين.


واستقبل البستاني ايضاً وفداً من الإتحاد الأوروبي ضمّ الخبير الإقتصادي جيمي البسوسي ونائب رئيس قسم التعاون بالاتحاد الأوروبي سيريل دوالاي وشرح لهما موقفه من قانون الإنتظام المالي المقدّم من قبل الحكومة و"ضرورة إجراء تدقيق مالي وحسابي في حسابات الدولة والمصرف المركزي قبل المضي قدماً بأي إقتراح قانون وأن الطريقة الوحيدة لإستعادة الثقة هي من خلال محاسبة المخلّين والهادرين والسارقين ومن خلال إعادة كامل أموال المودعين".  
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لقاء بين عيسى الخوري وسفير البرازيل بحث في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 02:19:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ناصر الدين وقع والسفير الهندي إتفاقية تأهيل وترميم مركز الرعاية الأولية في مستشفى قانا
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 02:19:32 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن توقف خططا لفرض عقوبات على وكالة الاستخبارات الصينية للحفاظ على الهدنة التجارية(فايننشال تايمز)
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 02:19:32 Lebanon 24 Lebanon 24
البساط بحث مع عراقجي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 02:19:32 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

النائب فريد البستاني

الاتحاد الأوروبي

نائب رئيس

البستاني

الأوروبي

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
17:11 | 2026-01-21
Lebanon24
17:05 | 2026-01-21
Lebanon24
16:58 | 2026-01-21
Lebanon24
16:36 | 2026-01-21
Lebanon24
16:21 | 2026-01-21
Lebanon24
15:34 | 2026-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24