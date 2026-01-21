القصيفي دان استهداف الصحافيين: إسرائيل بطبيعتها العدوانية لا تحترم المواثيق والأعراف الدولية

دان نقيب محرري ، في تصريح، "استهداف ثمانية من المراسلين والمصورين الصحافيين، وتحطم معداتهم في بلدة قناريت الجنوبية بالغارات ".





وقال: "الحمد لله على سلامة الزملاء وشفاء من أصيب منهم برضوض، وندعو افراد الطواقم الاعلامية العاملة في الجنوب إلى توخي الحيطة والحذر واتخاذ كل إجراءات السلامة أثناء تغطيتهم الاعتداءات آلاثمة والاجرامية".





ولفت الى أن " بطبيعتها العدوانية لا تحترم المواثيق والاعراف الدولية بالنسبة للمدنيين العزل فكيف الحال مع الصحافيين والاعلاميين الذين يوثقون ما ترتكب من جرائم، وهذا ما يدفع إلى المزيد من التنبه، لأن انتهاكات هذه الدولة تتجاوز كل القوانين".