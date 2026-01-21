تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

المفتي قبلان: نريد حكومة ترى الجنوب كـ "بعبدا" ورد فعل السلطة دون الحد الأدنى

Lebanon 24
21-01-2026 | 14:16
المفتي قبلان: نريد حكومة ترى الجنوب كـ بعبدا ورد فعل السلطة دون الحد الأدنى
المفتي قبلان: نريد حكومة ترى الجنوب كـ بعبدا ورد فعل السلطة دون الحد الأدنى photos 0
أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بياناً، انتقد فيه أداء السلطة السياسية حيال العدوان الإسرائيلي، واصفاً إسرائيل بـ "الوحش الإرهابي والقوة الغاشمة" التي تعتاش على المجازر والكوارث السيادية.

واعتبر قبلان أن المطلوب هو "حكومة نصف وطنية" تتعامل مع الجنوب وكأنه قطعة من بيروت وبعبدا، واصفاً رد فعل السلطة بأنه "دون الحد الأدنى". ووجّه انتقاداً مباشراً لوزارة الخارجية، معتبراً أن من يديرها "من كوكب آخر" ولا دخل له بقضايا لبنان، مؤكداً أن هناك استهتاراً هائلاً يقابل الانتهاكات الإسرائيلية الواسعة.

وحذر المفتي قبلان من خطورة "تطبيع الفشل"، مشيراً إلى أن السيادة أصبحت "ملفاً تفاوضياً" والمسؤولية الوطنية باتت "عبئاً بلا أب أو أم". ودعا السلطة إلى التخلي عن الأعذار الواهية والهروب من المسؤولية، ومباشرة مهامها على الحدود وجنوب النهر بعيداً عن "العنتريات الداخلية"، مع ضرورة إغاثة المتضررين وبسرعة.

وختم قبلان بيانه بالتشديد على حق لبنان في أن يُدار بـ "عقل شجاع وحسابات دقيقة" لا بعقل مهزوم ومستسلم، معتبراً أن القضية الأساسية تكمن في كيفية حماية لبنان والحفاظ على أعمدته التأسيسية.
الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان

الممتاز الشيخ أحمد قبلان

وزارة الخارجية

الإسرائيلية

أحمد قبلان

الشيخ أحمد

الإسرائيلي

إسرائيل

