"الصحة" تعلن عدد الجرحى جراء الغارات على قناريت

أعلن التابع لوزارة الصحة، في بيان، أن "غارات الجيش على بلدة قناريت ، أدت إلى إصابة 19 شخصا بجروح من بينهم إعلاميون".





وأضاف: "توزعت الإصابات كالتالي: جريحان أدخلا إلى العناية المركزة لتلقي العلاج، ثلاثة جرحى إحتاجوا الدخول للمستشفى، وأربعة عشر عولجوا في الطوارئ ".

Advertisement