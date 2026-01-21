السيد: نقف إلى جانب أهلنا في الجنوب وكل اللبنانيين في هذه اللحظات الصعبة

كتبت وزيرة ، على منصة "إكس": "ندين بأشدّ العبارات الاعتداءات التي استهدفت اليوم الجنوب، وما خلّفته من مآسٍ جسيمة بحق المدنيين. في ، نقف إلى جانب أهلنا في الجنوب وكل اللبنانيين المتضرّرين، تضامنًا ودعمًا في هذه اللحظات الصعبة".

Advertisement