14
o
بيروت
10
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
13
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
-6
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
السيد: نقف إلى جانب أهلنا في الجنوب وكل اللبنانيين في هذه اللحظات الصعبة
Lebanon 24
21-01-2026
|
14:53
كتبت وزيرة
الشؤون الاجتماعية
حنين السيد
، على منصة "إكس": "ندين بأشدّ العبارات الاعتداءات
الإسرائيلية
التي استهدفت اليوم الجنوب، وما خلّفته من مآسٍ جسيمة بحق المدنيين. في
وزارة الشؤون الاجتماعية
، نقف إلى جانب أهلنا في الجنوب وكل اللبنانيين المتضرّرين، تضامنًا ودعمًا في هذه اللحظات الصعبة".
