ضمن مشروع "GATE".. وزارة الزراعة تضع حجر الأساس للتحول الرقمي

ترأس ، نزار هاني، اجتماعاً موسعاً في مقر الوزارة لبحث المقترح المقدم من برنامج الأغذية العالمي (WFP) تحت عنوان "Food Stack"، وهو أحد مكونات برنامج "GATE". حضر الاجتماع ممثلون عن مجلس الإنماء والإعمار، ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، والمجلس الوطني للبحوث العلمية (CNRS)، إلى جانب نخبة من الخبراء والمعنيين.





شدد الوزير هاني خلال الاجتماع على أهمية إنشاء قاعدة معلومات مركزية متكاملة تبنى على البيانات المتوافرة حالياً، لتسهيل عملية تتبع المنتجات الزراعية من المزارع وصولاً إلى المستهلك المحلي أو أسواق التصدير. وأوضح أن هذه ستكون أداة استراتيجية لصناع القرار لوضع الخطط التنفيذية ومعالجة الإشكاليات في الوقت الفعلي.



وأكد الوزير ضرورة الاستمرار في تسجيل المزارعين، حيث تستهدف الوزارة الوصول إلى 120 ألف مزارع.

واعتبر أن هذا السجل هو المدخل الأساسي لمنح المنتجات "ميزة تفاضلية" تساهم في تخفيف تعقيدات الفحوصات المخبرية وتسهيل إصدار الشهادات الصحية، مشيراً إلى أن المزارعين المسجلين ستكون لهم الأولوية في الاستفادة من مشاريع الوزارة والمنظمات الدولية.



ابتكار "Food Stack": ذكاء اصطناعي في خدمة الأرض



يُعد نظام "Food Stack" منظومة رقمية شاملة تربط المؤسسات بالمزارعين وتعتمد على:



-الأقمار الصناعية: لتحديد أنواع المحاصيل، ومراحل النمو، وصحة الزرع، وتقدير الإنتاج.

-الإنذار المبكر: للتنبؤ بموجات الحر، الجفاف، والفيضانات.

-الذكاء الاصطناعي: لتحليل مخاطر نجاح أو فشل المحاصيل ومحاكاتها.

-الإرشاد الرقمي: تزويد المزارعين بتوجيهات مخصصة حسب الموقع ونوع المحصول.



تطبيق رقمي لربط الإنتاج بالسوق



سيدعم برنامج الأغذية العالمي الوزارة في تطوير تطبيق رقمي مخصص يربط بيانات السوق بالإنتاج، مما يتيح توثيق المعاملات (بائع، مشترٍ، كمية، سعر) وضمان الامتثال لمعايير الجودة العالمية، وهو ما يعزز جاهزية للتصدير ويفتح آفاقاً جديدة للتمويل الزراعي.





يُذكر أن هذا المشروع قد أطلقت مرحلته الأولى في مصر عام 2023، حيث مكنت المنصة الرقمية من رصد المحاصيل بدقة عالية باستخدام صور الأقمار الصناعية وتحليل الاتجاهات الزراعية الوطنية.





