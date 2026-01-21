بعد إصابتهم في الميدان.. البزري يطمئن على الإعلاميين: الاعتداء خرقٌ للقوانين الدولية

تابع النائب الأوضاع الصحية للإعلاميين الذين أُصيبوا جراء أثناء قيامهم بواجبهم المهني في التغطية الإخبارية، والتي أسفرت أيضاً عن تحطّم معداتهم الإعلامية.



واعتبر أنّ استمرار الاعتداءات بهذا الشكل، لا سيما في المناطق المدنية المأهولة، من شأنه أن يخلّف تداعيات خطرة على المستويات الإنسانية والأمنية والمعيشية. وشدد على ضرورة تجنّب استهداف المناطق المدنية وحماية الإعلاميين، مؤكداً على وجوب احترام القوانين والأعراف الدولية التي تكفل سلامتهم أثناء أداء مهامهم.





