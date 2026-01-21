الخطيب: العدوان استهداف لـ "مكوّن بعينه".. وعلى "الدبلوماسية النائمة" الاستيقاظ

أكد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة الشيخ علي الخطيب، أن المجرمة التي استهدفت القرى والبلدات والمعابر الحدودية، تمثل تطوراً فاقعاً في "حرب الإبادة"، مطالباً بنمط جديد من التصدي يتجاوز بيانات الإدانة التي لم تعد تجدي نفعاً.





وعبّر الخطيب عن صدمته من مشهد العائلات المشردة في الشوارع نتيجة الإنذارات والعدوان، معتبراً أن ما يجري يستهدف "فئة لبنانية بعينها" ضحت من أجل الوطن. وحمّل جميع المكونات الرسمية والروحية مسؤولية وطنية كبرى لوقف حرب التدمير الإسرائيلية.





وطالب الخطيب السلطة بالخروج من سياسة "المراوحة والاسترخاء"، داعياً إياها لتحريك "دبلوماسيتها النائمة" للضغط على العدو وداعميه لوقف العدوان، وإلزامه بالانسحاب وإعادة والإعمار. كما دعا المرجعيات الروحية في والعالم لرفع الصوت في وجه الإجرام الصهيوني.





ودعا العلامة الخطيب الفعاليات والمكونات الشيعية (وزراء، نواب، أكاديميين، واغتراب) إلى تنظيم لقاءات عاجلة لاتخاذ قرارات لمواجهة هذا "الواقع المأساوي".





ولفت الخطيب إلى أن الإدارة الأميركية وضعت لبنان خارج اهتماماتها وأوكلت للعدو فعل ما يراه مناسباً، وختم محذراً المعنيين من "فلتان الأمور" نتيجة الضغوط الهائلة التي يتعرض لها أبناء الطائفة واللبنانيون، واضعاً الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية.





Advertisement