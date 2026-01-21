تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

ما جديد زيارة عون إلى واشنطن؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
21-01-2026 | 15:34
ما جديد زيارة عون إلى واشنطن؟
ليسَ محسوماً حتى الآن موعد زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى واشنطن بناء لإعلان من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهذا الخصوص خلال شهر تشرين الثاني الماضي، فيما حين أن الأنظار تتجهُ حالياً نحو زيارة قائد الجيش رودولف هيكل إلى واشنطن قريباً جداً.
 

وتقولُ مصادر مطلعة على أجواء عون إنّ الأخير جاهزٌ للذهاب إلى واشنطن تلبية لدعوة ترامب، مشيرة إلى أنّ الخطوط مفتوحة مع الأميركيين لترتيب الزيارة في أي وقت، لاسيما أن الملفات التي سيحملها عون كثيرة وفي طليعتها المطالبة بتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب ووقف العدوان.
 

المصادر تقول إن عون سيُعطي هيكل توجيهات واضحة لتثبيت موقف لبنان في واشنطن ضدّ الانتهاكات الإسرائيلية، مشيرة إلى أنَّ البيان الذي صدر عن عون بعد الغارات الإسرائيلية اليوم، يُمثل حجر أساسٍ لموقف هيكل وكلامه أمام الأميركيين، وبالتالي لا تراجع بتاتاً عن هذا الأمر.

المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
عون إلى سلطنة عمان اليوم وزيارة قائد الجيش إلى واشنطن قيد الإحياء
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 02:21:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون عن زيارة البابا: اجتمع اللبنانيون من مختلف أطيافهم وطوائفهم حول ما يمثله كرسول للسلام
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 02:21:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تحضيرات مكثفة لضمان نجاح زيارة قائد الجيش الى واشنطن
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 02:21:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تحديد موعد زيارة قائد الجيش رودولف هيكل الى واشنطن من 3 حتى 5 شباط (MTV)
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 02:21:29 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

دونالد ترامب

الإسرائيلية

قائد الجيش

الأميركيين

الإسرائيلي

الجمهوري

إسرائيل

جمهورية

خاص "لبنان 24"

