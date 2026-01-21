ما جديد زيارة عون إلى واشنطن؟

ليسَ محسوماً حتى الآن موعد زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى بناء لإعلان من الرئيس الأميركي بهذا الخصوص خلال شهر تشرين الثاني الماضي، فيما حين أن الأنظار تتجهُ حالياً نحو زيارة رودولف هيكل إلى واشنطن قريباً جداً.



وتقولُ مصادر مطلعة على أجواء عون إنّ الأخير جاهزٌ للذهاب إلى واشنطن تلبية لدعوة ، مشيرة إلى أنّ الخطوط مفتوحة مع لترتيب الزيارة في أي وقت، لاسيما أن الملفات التي سيحملها عون كثيرة وفي طليعتها المطالبة بتحقيق الانسحاب من الجنوب ووقف العدوان.



المصادر تقول إن عون سيُعطي هيكل توجيهات واضحة لتثبيت موقف في واشنطن ضدّ الانتهاكات ، مشيرة إلى أنَّ البيان الذي صدر عن عون بعد الإسرائيلية اليوم، يُمثل حجر أساسٍ لموقف هيكل وكلامه أمام الأميركيين، وبالتالي لا تراجع بتاتاً عن هذا الأمر.

