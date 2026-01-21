تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لقاء باسيل - بن فرحان: تحوّل في مسار "التيار البرتقالي"

Lebanon 24
21-01-2026 | 23:20
A-
A+
لقاء باسيل - بن فرحان: تحوّل في مسار التيار البرتقالي
لقاء باسيل - بن فرحان: تحوّل في مسار التيار البرتقالي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب ابراهيم بيرم في" النهار": وضع اللقاء المفاجئ بين رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل والموفد السعودي الخاص إلى لبنان الأمير يزيد بن فرحان، التيار مجددًا في دائرة الضوء، بعدما أوشكت التطورات المتسارعة أن تحيله على "التقاعد السياسي"، بعدما كان الأول في بيئته. 
عزّزت هذا الانطباع هجمة الخصوم الشرسة عليه، ولا سيما بعد خروج مؤسسه من قصر بعبدا مثقلًا بأوضاع داخلية سيئة، في حين أن التيار البرتقالي نفسه بدا كأنه دخل مرحلة تيه سياسي، خصوصًا بعدما أعلن جهارًا فك ارتباطه السياسي الطويل مع "حزب الله"، وتحرّره من مرحلة "تفاهم مار مخايل"، وبدأ التفتيش عن تموضع سياسي مختلف، وهي وفق عارفين بشؤون التيار مرحلة لم تكتمل بعد. اعتمد التيار ورئيسه نهجًا جديدًا يرتكز على أساس أنه قابل للمرونة السياسية، وأنه وإن قبل بعدم التمثل في الحكومة، فلم يسلك نهجًا معارضًا قاسيًا أو شرسًا، بل سعى إلى علاقات متوازنة وخطاب سياسي هادئ، فبدا مذعنًا لوقائع وتحولات طرأت على المشهد السياسي.
كان على باسيل أن يقدم ردًا مقنعًا لبيئة التيار يثبت له أنه ليس هو من فرّط بالرصيد الشعبي الكبير الذي اكتسبه التيار بفضل مسيرة مؤسسه الرئيس العماد ميشال عون. وفي هذا السياق أتى لقاء باسيل وبن فرحان وأركان التيار حرصاء على إبداء الواقعية، ويفضلون عدم تحميل اللقاء الكثير من الرهانات والآمال. وفي هذا السياق، يقول القيادي في التيار ونائبه عن الشوف غسان عطالله لـ"النهار": "ما يمكننا تأكيده أن اللقاء بين باسيل وبن فرحان كان جيدًا، خصوصًا أنه لم ينطلق أساسًا من شروط أو محاذير مسبقة كما روّج البعض".وردًا على سؤال، يجيب عطالله: "من المبكر جدًا أن نُسبغ على هذا اللقاء صفة تجسيد تموضع سياسي جديد من جانبنا أمام المرحلة المقبلة، أو تحضيرًا للانتخابات المقبلة. وأنا على يقين أن لا نحن ولا سوانا من المكونات يمكن أن يكون صار عنده مسودة نهائية لخريطة الطريق إلى المرحلة المقبلة المحكي عنها. فالمطلوب أن نتأكد أساسًا من أن الانتخابات حاصلة في موعدها المبدئي، ويصير في إمكان الجميع الحصول على لوائح الشطب ليُبنى على الشيء مقتضاه".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بن فرحان اختتم مهمته بلقاء مطوّل مع باسيل: دعم العهد والجيش والانتخابات
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 08:28:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بن فرحان التقى كتلة "الاعتدال الوطني"
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 08:28:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بن فرحان اختتم لقاءاته اللبنانية بالحرص على بسط سيادة الدولة ودعم الجيش
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 08:28:03 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل لشباب بعبدا في "التيار": هدفنا دولة تحفظ الإنسان اللبناني
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 08:28:03 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

العماد ميشال عون

عماد ميشال عون

التيار الوطني

العماد ميشال

جبران باسيل

على باسيل

ميشال عون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:23 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:15 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:58 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:22 | 2026-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:23 | 2026-01-22
Lebanon24
01:15 | 2026-01-22
Lebanon24
01:00 | 2026-01-22
Lebanon24
00:58 | 2026-01-22
Lebanon24
23:22 | 2026-01-21
Lebanon24
23:15 | 2026-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24