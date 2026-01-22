استقالات داخل محطة تلفزيونية بعد رفع التغطية الصحية

أفادت معلومات بأن إحدى التلفزيونية أقدمت مؤخراً على رفع التغطية الصحية عن عدد من موظفيها، في خطوة أثارت موجة اعتراض داخلية وأدّت إلى استقالات في صفوف العاملين.وبحسب المعطيات، فإن عدداً من الاستقالات أصبح ساري المفعول، فيما لم تُقبل استقالات أخرى حتى الآن، وسط محاولات من لاحتواء الأزمة عبر تقديم وعود بالمعالجة وإعادة النظر بالقرار، من دون أن تتضح بعد طبيعة هذه المعالجة أو إطارها .وتشير المعلومات إلى أن قرار رفع التأمين الصحي جاء من دون تمهيد مسبق، ما انعكس توتراً داخل المؤسسة، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، واعتبار الموظفين أن التغطية الصحية تشكّل أحد أبرز حقوقهم الأساسية.وتبقى الأنظار متجهة إلى الخطوات التي ستُقدِم عليها إدارة المحطة خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار حالة التململ، واحتمال توسّع دائرة الاعتراض في حال لم تُترجَم الوعود إلى إجراءات ملموسة.