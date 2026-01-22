تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
حراك انتخابي مبكر في صيدا
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
22-01-2026
|
02:15
ذكرت مصادر مطّلعة أنّ أحد المرشحين الذين خاضوا سابقاً
الانتخابات البلدية
في مدينة
صيدا
بدأ يتحضّر جدياً لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، وسط حركة اتصالات واسعة وانفتاح لافت على مختلف الفاعليات والقوى الصيداوية.
وبحسب المعلومات، فإنّ التحركات الجارية تأخذ طابعاً منظّماً وتشمل لقاءات سياسية واجتماعية مكثفة، ما يعكس توجهاً واضحاً نحو تثبيت الحضور الشعبي وتوسيع قاعدة التأييد في المدينة، تمهيداً لمعركة نيابية يبدو أنها ستشهد منافسة قوية.
