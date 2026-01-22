تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

قائد اليونيفيل يشيد بالباقر آدم: جسر للسلام في أصعب الظروف

Lebanon 24
22-01-2026 | 01:48
قائد اليونيفيل يشيد بالباقر آدم: جسر للسلام في أصعب الظروف
كرمت قيادة "اليونيفيل" مدير قسم الشؤون المدنية الباقر آدم  لإحالته الى التقاعد. 
أشاد رئيس بعثة "اليونيفيل" وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا بآدم "لمواصلة عمله في جنوب لبنان خلال احلك الظروف واصعبها لا سيما خلال الحرب الاخيرة التي لم تسلم فيها اليونيفيل ومواقعها من الاعتداءات الاسرائيلية".
قدم اللواء ابانيارا لآدم علم الامم المتحدة وشهادة شكر وتقدير "لخدمته قضية السلام ليس في لبنان فقط بل في انحاء عدة من العالم". فآدم، كان بدأ عمله مع الامم المتحدة عام 1994 وهو سوداني الاصل حامل الجنسية الاميركية، وقد عمل في مؤسسات للامم المتحدة في السودان واثيوبيا وليبيريا وساحل العاج وسويسرا والبانيا وكوسوفو وصربيا وانغولا وزامبيا والموزامبيق ولبنان.
بدورها، اشادت رئيسة اتحاد الموظفين اللبنانيين في "اليونيفيل" بهاء الحاج بآدم وقالت: "نكرمك اليوم لانك بقيت انسانا في زمن القسوة ولانك كنت جسرًا لا جدارًا من جنوب لبنان الى مدينة كسلا السودانية (مسقط رأسه) ومن النيل الى الليطاني. نقول لك ان هذه الارض كما السودان وغيرها من البلدان تستحق الحرية والسلام والعدالة".
وتلقى آدم اتصالات هاتفية من رؤساء بلديات واتحادات بلديات لتهنئته بانتهاء خدماته. (الوكالة الوطنية)
بهاء الحريري ‏في ذكرى الإسراء والمعراج: الشعوب المتمسكة بحقّها قادرة على تجاوز أصعب الظروف
قائد عسكريّ إسرائيليّ: هذا الأمر أصعب من إجتياح لبنان
مظلوم عبدي قائد قسد: قصف المدنيين العزّل في حلب يهيّئ الظروف لتغييرات ديمغرافية خطيرة
رسالة تهنئة من قائد اليونيفيل مع تأكيد استمرار دعم القرار 1701
الوكالة الوطنية

جنوب لبنان

الليطاني

الاميركي

السودان

سويسرا

سوداني

لبنان

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24