قائد اليونيفيل يشيد بالباقر آدم: جسر للسلام في أصعب الظروف

كرمت قيادة "اليونيفيل" مدير قسم الشؤون المدنية الباقر آدم لإحالته الى التقاعد.

أشاد رئيس بعثة "اليونيفيل" وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا بآدم "لمواصلة عمله في خلال احلك الظروف واصعبها لا سيما خلال الحرب الاخيرة التي لم تسلم فيها اليونيفيل ومواقعها من الاعتداءات الاسرائيلية".

قدم اللواء ابانيارا لآدم علم الامم المتحدة وشهادة شكر وتقدير "لخدمته قضية السلام ليس في فقط بل في انحاء عدة من العالم". فآدم، كان بدأ عمله مع الامم المتحدة عام 1994 وهو الاصل حامل الجنسية الاميركية، وقد عمل في مؤسسات للامم المتحدة في واثيوبيا وليبيريا وساحل العاج وسويسرا والبانيا وكوسوفو وصربيا وانغولا وزامبيا والموزامبيق ولبنان.

بدورها، اشادت رئيسة اتحاد الموظفين اللبنانيين في "اليونيفيل" بهاء الحاج بآدم وقالت: "نكرمك اليوم لانك بقيت انسانا في زمن القسوة ولانك كنت جسرًا لا جدارًا من جنوب لبنان الى مدينة كسلا السودانية (مسقط رأسه) ومن النيل الى . نقول لك ان هذه الارض كما السودان وغيرها من البلدان تستحق الحرية والسلام والعدالة".

وتلقى آدم اتصالات هاتفية من رؤساء بلديات واتحادات بلديات لتهنئته بانتهاء خدماته. (الوكالة الوطنية)

