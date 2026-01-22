تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الأمطار عادت والذروة ليل الخميس.. ومنخفضان جديدان في طريقهما إلى لبنان في هذا الموعد

Lebanon 24
22-01-2026 | 01:55
الأمطار عادت والذروة ليل الخميس.. ومنخفضان جديدان في طريقهما إلى لبنان في هذا الموعد
أفادت صفحة Lebanese Daily Weather  ان لبنان تحت تأثير حالة جوية ضعيفة إلى متوسطة الشدة، وستتساقط الأمطار المتفرقة بين اليوم الخميس والسبت، على ان تكون الذروة بين اليوم وليل الخميس نهار الجمعة.

أما الثلوج فتبقى فوق المرتفعات الجبلية العالية 1700 متر وما فوق، قد تنخفض إلى ما دون ذلك نتيجة بؤر التبريد الموجودة في الجو وتمدد الرياح الشمالية القارسة البرودة، خصوصًا في عكار وبعض قرى البقاع.

وأشارت الصفحة إلى ان الأجواء تستقر ابتداءً من يوم السبت، ولكن الاستقرار لن يدوم طويلًا، لنعود ونتأثر بمنخفضين جويين قبيل نهاية شهر كانون الثاني الحالي. 

من جهتها، أشارت مصلحة الأرصاد الجوية إلى ان الحوض الشرقي للمتوسط يتأثر اعتباراً من اليوم الخميس بمنخفض جوي متوسط الفعالية يؤدي الى طقس متقلب مع غبار في الاجواء خاصة الجنوبية ، امطار متفرقة ورياح ناشطة، و تستمر التقلبات حتى مساء السبت.  

طقس الأيام المقبلة:
الخميس:  
غائم اجمالاً بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة، والتي تعود الى معدلاتها الموسمية. تنشط الرياح فتصل سرعتها أحياناً لحدود ال ٦٥ كلم/س، وتكون محملة بالغبار. ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات، وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة موحلة خلال النهار خاصة في الداخل و جنوب البلاد، ومن المتوقع أن تشتد ليلاً ، مع حدوث برق ورعد، كما تتساقط الثلوج ابتداءً من ارتفاع ٢٠٠٠ متر وما فوق.

الجمعة:  
غائم الى غائم جزئياً، مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة. تنشط الرياح أحياناً، وتتساقط أمطار متفرقة، تكون غزيرة أحياناً خلال الفترة الصباحية، مع حدوث برق ورعد. من المتوقع حدوث انفراجات واسعة اعتباراً من بعد الظهر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق.

السبت:  
غائم جزئياً الى غائم، مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية. يتكون الضباب على المرتفعات، وتتساقط أمطار متفرقة أحياناً، مع احتمال حدوث برق ورعد، خاصة خلال فترة قبل الظهر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ متر وما فوق. تنحسر الأمطار اعتباراً من بعد الظهر، ويستقر الطقس تدريجياً.
 
