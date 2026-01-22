نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع: استهداف الصحافيين انتهاك للقانون الدولي

دانت " في " في بيان، "إصابة عدد من الإعلاميين والصحافيين أثناء قيامهم بواجبهم المهني في تغطية الاعتداءات التي طالت الأهالي والمنازل الآمنة في ، في انتهاكٍ واضح لحرمة العمل الإعلامي وللقانون الدولي الذي يكفل حماية الصحافيين".

ودعت "الدولة إلى تحمّل مسؤولياتها في حماية العاملين في القطاع الإعلامي، وضمان سلامتهم وحقوقهم أثناء تأدية مهامهم"، وناشدت " والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل على منع تكرار استهداف الإعلاميين وضمان حمايتهم".

كما ناشدت المحامي د.بول "التحرّك الرسمي العاجل ومخاطبة المنظمات الدولية المختصّة، بهدف تحييد الإعلاميين عن دائرة الاستهداف وتأمين الحماية الدولية لهم، بما يضمن حق الوصول إلى الحقيقة".

وأكدت "تمسّكها بحرية الإعلام"، رافضة "بشكل قاطع استهداف الإعلاميين أو تحويلهم إلى ضحايا أثناء أداء رسالتهم المهنية".