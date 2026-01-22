إيقاف مروّج ذهب مزيف قبل فراره إلى الخارج… واحتجاز 120 ربع ليرة (صورة)

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:



متابعةً للجهود التي تبذلها لأمن الدولة لحماية المواطنين من أعمال الغش ، أوقفت دورية من مديرية الإقليمية – مكتب بتاريخ 21/1/2026، السوري (م. م.) في بلدة ، أثناء محاولته الفرار إلى ، بعد إقدامه بالاشتراك مع متوار ، على بيع 120 ربع ليرة ذهبية مزيفة إلى المدعو (م. د.).



وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة المختص.

