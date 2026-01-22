تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
|
|
لبنان

إيقاف مروّج ذهب مزيف قبل فراره إلى الخارج… واحتجاز 120 ربع ليرة (صورة)

Lebanon 24
22-01-2026 | 02:00
إيقاف مروّج ذهب مزيف قبل فراره إلى الخارج… واحتجاز 120 ربع ليرة (صورة)
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

متابعةً للجهود التي تبذلها المديرية العامة لأمن الدولة لحماية المواطنين من أعمال الغش ، أوقفت دورية من مديرية الشمال الإقليمية – مكتب البترون بتاريخ 21/1/2026، السوري (م. م.) في بلدة كفور العربي، أثناء محاولته الفرار إلى سوريا، بعد إقدامه بالاشتراك مع شخص آخر متوار ، على بيع 120 ربع ليرة ذهبية مزيفة إلى المدعو (م. د.).

وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة القضاء المختص.
قوى الأمن تضبط مختلس أموال الجباية في شركة الكهرباء بعد فراره (صورة)
مروّج عملات مزيّفة في قبضة أمن الدولة.. هكذا تم توقيفه
توقيف سارقة ذهب في صيدا بعد فرارها إلى برج حمود
أطباء بلا حدود: رصدنا مقتل واحتجاز عدد كبير من المدنيين في الفاشر قبل 26 تشرين الأول
