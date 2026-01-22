تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الأسواق تهدأ بعد الأعياد… فهل تنخفض الأسعار؟

آية الحاج - Aya El Hajj

|
Lebanon 24
22-01-2026 | 02:30
A-
A+
الأسواق تهدأ بعد الأعياد… فهل تنخفض الأسعار؟
الأسواق تهدأ بعد الأعياد… فهل تنخفض الأسعار؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
مع انقضاء موسم الأعياد، تدخل الأسواق مرحلة مختلفة عمّا اعتاد عليه المستهلكون في الأسابيع السابقة. فبعد حركة نشطة رافقت أجواء رأس السنة وما حملته من عروض وشراء مكثف، تبدو المحال اليوم أمام واقع جديد تتراجع فيه حركة البيع، وسط تساؤلات مشروعة: هل ما تشهده الأسواق هو ركود اقتصادي إضافي، أم مجرد تصحيح طبيعي للأسعار بعد ذروة استهلاكية مؤقتة؟

في جولة ميدانية على عدد من المحال التجارية، يلاحظ انخفاض ملحوظ في عدد الزبائن مقارنة بفترة الأعياد. ويُجمع تجار على أن هذا التراجع بات شبه ثابت في مطلع كل عام، إلا أن حدّته هذه المرة تبدو أوضح، بفعل استمرار الضغوط المعيشية.

يقول أبو رفيق صاحب أحد متاجر الالبسة في بيروت: «الحركة بعد الأعياد عادةً تخفّ، لكن هذه السنة التراجع أكبر. الناس صرفت ما لديها خلال الأعياد، والرواتب لم تعد تكفي لأكثر من الحاجات الأساسية». ويضيف أن المستهلك بات أكثر حذرًا في إنفاقه، إذ يشتري كميات أقل، ويركّز على السلع الضرورية، ويتجنب الكماليات.

من جهة الأسعار، يوضح ابو رفيق أن ما يحصل ليس انخفاضًا حقيقيًا بقدر ما هو عودة إلى مستويات أقل بعد ارتفاع موسمي. «بعض الأسعار ترتفع قبل الأعياد بسبب زيادة الطلب، وبعد انتهائها تعود إلى ما كانت عليه، وهذا ما يمكن تسميته بتصحيح الأسعار، لا انخفاضًا فعليًا»، مشيرًا إلى أن كلفة الاستيراد والنقل ما زالت مرتفعة، ولا تسمح بهوامش تخفيض كبيرة.

ويرى اقتصاديون أن هذا المشهد يعكس مزيجًا من العاملين: ركود نسبي وتصحيح موسمي في آن واحد. فالركود يظهر في ضعف الاستهلاك العام، الناتج عن تراجع الدخل وغياب الاستقرار الاقتصادي، بينما يظهر التصحيح في بعض القطاعات التي شهدت طلبًا استثنائيًا خلال فترة الأعياد، كالهدايا والملابس.

ويؤكد أن المستهلك أصبح أكثر مقارنةً للأسعار من السابق، قائلاً: «الزبون يسأل ويدقق، وقد يزور أكثر من متجر قبل الشراء. هذا الأمر يفرض علينا كتجار أن نكون أكثر مرونة في التسعير والعروض». لكنه يشير في المقابل إلى أن هامش الربح تقلّص بشكل كبير، ما يضع التجار الصغار أمام تحديات حقيقية للاستمرار.

ولا يقتصر التراجع على قطاع واحد، بل يشمل معظم الأنشطة التجارية، باستثناء بعض الخدمات الأساسية. فحتى المحال التي كانت تعتمد على الحركة الموسمية تجد نفسها اليوم أمام فترة انتظار طويلة، بترقب أي تحسن قد تحمله الأشهر المقبلة.

في المحصلة، يبدو أن السوق بعد الأعياد يقف عند مفترق طرق بين ركود تفرضه الظروف الاقتصادية، وتصحيح أسعار تفرضه دورة الاستهلاك الموسمية. وبين هذا وذاك، يبقى المواطن الحلقة الأضعف، يحاول التكيّف مع واقع متقلب، فيما يسعى التاجر إلى تحقيق توازن صعب بين الاستمرار وتخفيف الأعباء عن الزبائن. ومع غياب حلول اقتصادية شاملة، تبقى حركة الأسواق مرآة صادقة للأزمة، تعكس حجم القلق اليومي الذي يعيشه اللبنانيون.
 
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
بعد اعتقال مادورو...أسعار النفط ترتفع بشكل طفيف مع تقييم السوق للتوقعات العالمية
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:42:49 Lebanon 24 Lebanon 24
إقبال على أونصات وسبائك الذهب في السوق اللبناني..ماذا عن الأسعار في 2026؟
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:42:49 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعية تجار صيدا تمدد ساعات فتح الأسواق احتفالاً بالأعياد المجيدة
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:42:49 Lebanon 24 Lebanon 24
العد العكسي للأعياد انطلق.. حركة لافتة في الأسواق وهكذا ستكون أسعار حفلات رأس السنة
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:42:49 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

مفترق طرق

الاستير

بيروت

الملا

الترا

الرب

بيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:27 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:26 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:18 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:17 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:12 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

آية الحاج - Aya El Hajj

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:27 | 2026-01-22
Lebanon24
06:26 | 2026-01-22
Lebanon24
06:18 | 2026-01-22
Lebanon24
06:17 | 2026-01-22
Lebanon24
06:12 | 2026-01-22
Lebanon24
06:12 | 2026-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24