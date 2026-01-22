تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

ضبط أكثر من 3 أطنان دجاج فاسد في سعدنايل وتوقيف 10 أشخاص

Lebanon 24
22-01-2026 | 02:50
ضبط أكثر من 3 أطنان دجاج فاسد في سعدنايل وتوقيف 10 أشخاص
ضبط أكثر من 3 أطنان دجاج فاسد في سعدنايل وتوقيف 10 أشخاص photos 0
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي، ولا سيّما في مجال السّلامة الغذائيّة، بتاريخ 21-01-2026، دهمت قوّة من مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي، وفي حضور مندوب عن وزارة الصحّة، مستودعَين لتخزين الدّجاج في بلدة سعدنايل، حيث تبيّن أنّهما غير مطابقين لشروط السّلامة الصحّيّة.

وبحسب تقرير وزارة الصّحة، تبيّن وجود مخالفات جسيمة وخطِرة تمسّ شروط السّلامة الصحّيّة، منها:

– تغيّر لون الدّجاج بشكل غير طبيعي.

– عدم توفّر شروط السّلامة والتبريد اللّازمة، وترك الدّجاج من دون تبريد لفترات طويلة.

وبنتيجة المداهمة، جرى توقيف عشرة أشخاص، تسعة منهم من الجنسيّة السّوريّة وواحد لبناني، كما جرى حجز آليتَي نوع "فان". وقد سُلِّم الموقوفون والمضبوطات إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، وتمّ ختم المستودعَين بالشّمع الأحمر، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

كذلك، تمّ ضبط أكثر من ثلاثة أطنان من الدّجاج غير المطابق للشّروط الصحّيّة، جرى تلفها من قبل مفرزة استقصاء البقاع في مطمرٍ عائد لبلديّة زحلة، وفقًا للمعايير الصحّيّة المعتمدة، وبحضور مندوب عن وزارة الصحّة، بناءً على إشارة القضاء المختص". 

قوى الأمن الداخلي

شعبة العلاقات

القضاء ا

البقاع

القضاء

لبنان

المعن

العلا

