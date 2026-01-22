تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
الرئيس عون يحث إدارة كازينو لبنان على العمل كفريق لإعادة نهضته وتعزيز الموارد
Lebanon 24
22-01-2026
|
02:50
شدّد الرئيس
جوزاف عون
على أهمية تعاون رئيس وأعضاء
مجلس إدارة كازينو لبنان
كفريق واحد، لتحقيق إعادة نهضة الكازينو، ليؤدي دوره كمعلم فني وثقافي وسياحي.
وأكد عون على ضرورة ضمان انتظام مالي داخل الكازينو يحقق حقوق الدولة، ويعزز مواردها، ويمنع أي مخالفة للقوانين، ويلغي الممارسات غير الشرعية.
