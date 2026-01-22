تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رواتب القطاع العام بين الحق والقدرة: أي إصلاح يحتاجه لبنان؟

نايلا عازار - Nayla Azar

|
Lebanon 24
22-01-2026 | 04:30
A-
A+
رواتب القطاع العام بين الحق والقدرة: أي إصلاح يحتاجه لبنان؟
رواتب القطاع العام بين الحق والقدرة: أي إصلاح يحتاجه لبنان؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عاد ملف رواتب القطاع العام إلى واجهة المشهد اللبناني، مع تصاعد التحركات المطلبية للموظفين الذين تآكلت أجورهم بفعل التضخم والانهيار النقدي منذ عام 2019. وبين من يرى في زيادة الرواتب حقًا مكتسبًا لا نقاش فيه، ومن يحذّر من تداعيات مالية خطيرة، يبرز سؤال جوهري: هل يمكن إنصاف الموظف من دون إصلاح الدولة؟
 
ينطلق الخبير الاقتصادي باتريك مارديني في مقاربته من الإطار القانوني، مذكّرًا بأن القوانين اللبنانية ومواثيق العمل الدولية تكفل حق العامل في أجر عادل يضمن كرامته. إلا أن هذا الحق، بحسب مارديني، لا يمكن عزله عن معايير أساسية نصّ عليها قانون العمل نفسه، وفي مقدّمها ربط الأجر بالإنتاجية ونوع العمل والمسؤوليات.
 
ويشير مارديني في حديث عبر "لبنان 24" إلى أن الطروحات السائدة اليوم تذهب باتجاه زيادة شاملة للرواتب وضمّها إلى صلب الأجر مع كامل التقديمات الاجتماعية، من دون أي تمييز بين القطاعات أو تقييم لحجم الإنتاجية أو الحاجة الفعلية. ويعتبر أن هذه المقاربة «تتعاطى مع النتائج وتتجاهل الأسباب البنيوية للأزمة»، محذّرًا من أنها قد تؤدي إلى تكريس الخلل بدل معالجته.
 
ويعاني القطاع العام اللبناني، وفق مارديني، من تضخم مزمن في عدد الموظفين، ووجود مؤسسات عامة فقدت دورها الفعلي منذ سنوات، لكنها ما زالت قائمة وتستنزف الخزينة برواتب وتعويضات ونفقات تشغيلية. ويضيف أن الدولة لم تُنجز حتى اليوم مسحًا شاملًا ودقيقًا لأعداد العاملين، كما لم تُنفّذ خطط إعادة الهيكلة والتوصيف الوظيفي الموضوعة منذ أعوام، فيما يتم القفز مباشرة إلى خيار رفع الرواتب تحت ضغط الشارع.
 
ويلفت إلى أن الرواتب والنفقات التشغيلية تستحوذ على أكثر من نصف الموازنة العامة، مقابل إيرادات محدودة وغير كافية، ما يجعل أي زيادة غير ممولة عمليًا عبئًا إضافيًا على المالية العامة. ويرى أن توحيد الزيادات على جميع الموظفين، بغض النظر عن الإنتاجية أو طبيعة العمل، يناقض أبسط قواعد العدالة الاقتصادية والإدارية.
 
وفي ما يتعلّق بالجدل القائل إن موظفي القطاع العام هم من يؤمّنون إيرادات الدولة، يعتبر مارديني أن هذا الطرح يتجاهل واقع الإدارة اللبنانية التي تعاني من البيروقراطية، وضعف الخدمات، والفساد، ما يحدّ من فعالية التحصيل. ويؤكد أن الإصلاح الإداري والرقمنة وتسهيل المعاملات قادرة على رفع الإيرادات بشكل كبير، من دون تضخيم الجهاز الوظيفي أو تحميل الدولة أعباء إضافية.
 
ويرى مارديني أن إصلاح رواتب القطاع العام لا يمكن أن يتم عبر ضخ المزيد من الأموال في نظام مختل، بل من خلال مسارين متلازمين. الأول يتمثل في إعادة هيكلة القطاع العام عبر إلغاء أو دمج المؤسسات غير المنتجة، وضبط التوظيف، وربط الأجر بالإنتاجية الفعلية. أما المسار الثاني، فيقضي بتخفيف العبء عن الدولة من خلال فتح القطاعات المحتكرة أمام المنافسة والاستثمار الخاص، بما يساهم في تحسين الخدمات وزيادة العائدات.
 
ويخلص مارديني إلى أن معركة رواتب القطاع العام ليست معركة أرقام فقط، بل معركة خيارات. فالدولة التي لا تعالج الخلل في بنيتها الإدارية والمالية لن تتمكن من تأمين رواتب عادلة ومستدامة، مهما رفعت الأجور. أما الإصلاح الحقيقي، فيبقى المدخل الوحيد لإنصاف الموظف المنتج، وحماية المالية العامة، ووضع لبنان على مسار التعافي الفعلي.
 
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون: مجلس الوزراء في صدد تحسين رواتب العسكريين إسوة برواتب العاملين في القطاع العام
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:14:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مكي: التحول الرقمي رافعة أساسية لإصلاح القطاع العام في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:14:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تحرّكات ودراسات جدّية لرفع رواتب القطاع العام
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:14:08 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة رواتب القطاع العام في مرحلة التصعيد وكلام عن حلول جزئيّة لا "تكسر الخزينة "
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:14:08 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الخبير الاقتصادي

المالية العامة

العام اللبناني

العمل الدولي

اللبنانية

لبنان 24

مارديني

ماردين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:45 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:37 | 2026-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:55 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

نايلا عازار - Nayla Azar

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:51 | 2026-01-22
Lebanon24
10:42 | 2026-01-22
Lebanon24
10:35 | 2026-01-22
Lebanon24
10:34 | 2026-01-22
Lebanon24
10:26 | 2026-01-22
Lebanon24
10:25 | 2026-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24