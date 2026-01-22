تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
عطل في رقم الدفاع المدني.. اليكم البديل
Lebanon 24
22-01-2026
|
03:30
أعربت
المديرية العامة للدفاع المدني
عن اعتذارها للمواطنين الكرام عن تعذّر الاتصال برقم الطوارئ ١٢٥ التابع لغرفة عملياتها المركزية، وذلك نتيجة أعمال تقنية تقوم بها شركة «أوجيرو».
وبناءً عليه، تدعو المديرية المواطنين، في حال الحاجة إلى أي مساعدة طارئة، إلى الاتصال بأحد الأرقام التالية:
70192912 – 70192913 – 70192914 – 70192915 – 70192973.
كما تتيح أمام المواطنين إمكانية التبليغ عن أي طارئ وإرسال الصور والموقع الجغرافي عبر تطبيق «واتساب» على الرقم: 70192693.
وتؤكد المديرية العامة
للدفاع المدني أنها ستُعلم المواطنين فور عودة الشبكة إلى العمل على الرقم ١٢٥، مجدّدة حرصها الدائم على تأمين أفضل سبل التواصل لخدمتهم والاستجابة السريعة لنداءاتهم، وشاكرةً لهم تفهّمهم.
