عطل في رقم الدفاع المدني.. اليكم البديل

أعربت عن اعتذارها للمواطنين الكرام عن تعذّر الاتصال برقم الطوارئ ١٢٥ التابع لغرفة عملياتها المركزية، وذلك نتيجة أعمال تقنية تقوم بها شركة «أوجيرو».وبناءً عليه، تدعو المديرية المواطنين، في حال الحاجة إلى أي مساعدة طارئة، إلى الاتصال بأحد الأرقام التالية:70192912 – 70192913 – 70192914 – 70192915 – 70192973.كما تتيح أمام المواطنين إمكانية التبليغ عن أي طارئ وإرسال الصور والموقع الجغرافي عبر تطبيق «واتساب» على الرقم: 70192693.للدفاع المدني أنها ستُعلم المواطنين فور عودة الشبكة إلى العمل على الرقم ١٢٥، مجدّدة حرصها الدائم على تأمين أفضل سبل التواصل لخدمتهم والاستجابة السريعة لنداءاتهم، وشاكرةً لهم تفهّمهم.