لبنان

كرم: الانتخابات النيابية يجب أن تُجرى في موعدها مع تعديل القانون النافذ

Lebanon 24
22-01-2026 | 03:40
A-
A+
كرم: الانتخابات النيابية يجب أن تُجرى في موعدها مع تعديل القانون النافذ
كرم: الانتخابات النيابية يجب أن تُجرى في موعدها مع تعديل القانون النافذ photos 0
شدد النائب فادي كرم، على "وجوب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها"، مشيرًا إلى أن "إجراءها في موعدها لا يعني أنها ستتم حسب القانون النافذ، لأن الحكومة ذكرت أن هناك بنودًا في القانون لا يمكن تطبيقها، وبالتالي يجب تعديل القانون النافذ لجهة الميغاسنتر واقتراع المغتربين لكل المقاعد النيابية في الخارج". 

ورأى أن "التأجيل التقني للانتخابات سيحدث لأن الحكومة لا تملك القدرة على تنفيذ الميغاسنتر والدائرة 16، لذا يجب على مجلس النواب البت بالتعديلات"، وقال: "واضح أن الرئيس نبيه بري لا يريد هذه التعديلات ويريد التسوية في الانتخابات وهناك التفاف على المهل". 

أضاف: "يريدون تأجيل الانتخابات ونحن لا نريد ذلك ونصر على أن تحصل تعديلات سريعة لإجراء الانتخابات في موعدها".



وأكد أن "الدول لا تتدخل في هذا الموضوع وهي تحاول أن تقرب وجهات النظر بين الأفرقاء، لكنّها لا تعطي رأيها".
 
