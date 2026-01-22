سلام: باتت الدولة تملك سيطرة كاملة على منطقة جنوب الليطاني

قال رئيس الحكومة من دافوس، "عقدتُ عدداً من اللقاءات المهمة مع شركاء دوليين، من بينهم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في (أوتشا)، ورئيسة للإنشاء والتعمير، واليوم سألتقي المديرة العامة لصندوق السيدة كريستالينا جورجييفا".

وفي مقابلة مع ، أضاف سلام: "سياسة حكومتنا تقوم على ركيزتين أساسيتين، الأولى هي إعادة بناء من خلال الإصلاحات، بدءًا بالإصلاحات المالية من دون أن تقتصر عليها، فقد أقرّينا قانونًا بالغ الأهمية لتعزيز ، واعتمدنا آلية جديدة لتعيينات موظفي الدولة. وللمرة الأولى منذ سنوات، قمنا بتعيين هيئات ناظمة في قطاعات أساسية مثل الكهرباء والاتصالات والطيران، أما الركيزة الثانية في سياسة الحكومة فهي استعادة احتكار الدولة للسلاح. وكانت رسالتي هنا أنه للمرة الأولى منذ عام 1969، أي منذ أكثر من خمسين عامًا، باتت تملك سيطرة كاملة، عملياتية، على المنطقة الواقعة جنوب نهر ".

