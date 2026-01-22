تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سلام: باتت الدولة تملك سيطرة كاملة على منطقة جنوب الليطاني

Lebanon 24
22-01-2026 | 03:40
A-
A+
سلام: باتت الدولة تملك سيطرة كاملة على منطقة جنوب الليطاني
سلام: باتت الدولة تملك سيطرة كاملة على منطقة جنوب الليطاني photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال رئيس الحكومة نواف سلام من دافوس، "عقدتُ عدداً من اللقاءات المهمة مع شركاء دوليين، من بينهم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة (أوتشا)، ورئيسة البنك الدولي للإنشاء والتعمير، واليوم سألتقي المديرة العامة لصندوق النقد الدولي السيدة كريستالينا جورجييفا".
وفي مقابلة مع بلومبرغ، أضاف سلام: "سياسة حكومتنا تقوم على ركيزتين أساسيتين، الأولى هي إعادة بناء مؤسسات الدولة من خلال الإصلاحات، بدءًا بالإصلاحات المالية من دون أن تقتصر عليها، فقد أقرّينا قانونًا بالغ الأهمية لتعزيز السلطة القضائية، واعتمدنا آلية جديدة لتعيينات موظفي الدولة. وللمرة الأولى منذ سنوات، قمنا بتعيين هيئات ناظمة في قطاعات أساسية مثل الكهرباء والاتصالات والطيران، أما الركيزة الثانية في سياسة الحكومة فهي استعادة احتكار الدولة للسلاح. وكانت رسالتي هنا أنه للمرة الأولى منذ عام 1969، أي منذ أكثر من خمسين عامًا، باتت الدولة اللبنانية تملك سيطرة كاملة، عملياتية، على المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلام: هذه هي المرّة الأولى التي يفرض فيها الجيش اللبناني سيطرته على منطقة جنوب الليطاني
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:44:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: الجيش يقوم بدوره كاملا في منطقة جنوب الليطاني
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:44:07 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: الجيش اللبناني يؤدي واجبه كاملا في منطقة انتشاره جنوب الليطاني منذ اللحظة الأولى لإعلان الاتفاق
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:44:07 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش: هدفنا إقامة منطقة آمنة في الجنوب وبسط سلطة الدولة
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:44:07 Lebanon 24 Lebanon 24

صندوق النقد الدولي

الدولة اللبنانية

السلطة القضائية

الأمم المتحدة

مؤسسات الدولة

البنك الدولي

النقد الدولي

نواف سلام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:41 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:27 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:26 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:18 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:17 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:41 | 2026-01-22
Lebanon24
06:27 | 2026-01-22
Lebanon24
06:26 | 2026-01-22
Lebanon24
06:18 | 2026-01-22
Lebanon24
06:17 | 2026-01-22
Lebanon24
06:12 | 2026-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24