|
|
لبنان

عواصف رعدية وأمطار... وهذا ما ينتظرنا

Lebanon 24
22-01-2026 | 04:23
عواصف رعدية وأمطار... وهذا ما ينتظرنا
طقس متقلب وماطر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط حتى يوم السبت حيث يستقر تدريجيًا لغاية ليل الإثنين المقبل حيث من المتوقّع أن تتأثر المنطقة  بمنخفض جوّي مصدره إيطاليا ويحمل معه أمطار، وثلوج، عواصف رعدية ورياح ناشطة.
الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس:  
غائم اجمالاً بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع درجات الحرارة حيث تعود إلى معدلاتها الموسمبة بينما تبقى الأجواء باردة نسبيًا ليلاً، كما تنشط الرياح المحملة بالغبار خاصة جنوب البلاد لتلامس إ٦٥ كلم/س فتسوء معه الرؤية احيانًا. تبقى الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة موحلة خاصة في الداخل وجنوب البلاد خلال النهار ثم تتكاثف الغيوم تدريجيًا إعتبارًا من بعد الظهر وترتفع نسبة الرطوبة فتتساقط الأمطار بغزارة أحيانًا مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتّد أحيانًا مع إحتمال تساقط بعض حبات البرد كما تتساقط الثلوج ليلاً إعتبارًا من ارتفاع ٢٠٠٠ متر وتتدنى فجر الجمعة لتلامس ١٧٠٠ متر.
الجمعة:  
غائم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة خلال الفترة الصباحية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق. من المتوقع حدوث انفراجات واسعة اعتباراً من بعد الظهر.
السبت:  
غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة النهارية وانخفاض الحرارة الليلية مع احتمال تساقط بعض الأمطار والثلوج الخفيفة المتفرقة (الثلوج ١٨٠٠ متر وما فوق) خلال النهارثم يستقّر الطقس ليلاً. كما نحذّر من تكوّن الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية إعتبارًا من ارتفاع ١٥٠٠ متر.
الأحد:  
قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها الموسمية.، تنشط الرياح ليلاً خاصة جنوب البلاد.
