بسبب مخالفة الشروط الصحية.. إقفال باتيسري في هذه المنطقة (صور)

إثر قيام الدائرة الصحية في بالتعاون مع شرطة بلدية الميناء بجولة رقابية على عدد من المحلات والمطاعم في المدينة، تم إقفال أحد محال بيع الباتيسري في سوق الخضار لمخالفته الشروط الصحية المعتمدة، وفق ما أفادت مندوبة " ".

وقد مُنع بيع أي مواد داخل المحل إلى حين تسوية الأوضاع ومراجعة الدائرة الصحية في البلدية، على أن يُعاد فتحه بعد الالتزام الكامل بالشروط المطلوبة.



وتأتي هذه الجولة في إطار حرص بلدية الميناء على سلامة المواطنين، والتشدّد في تطبيق القوانين والأنظمة الصحية.



