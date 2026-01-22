تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بسبب مخالفة الشروط الصحية.. إقفال باتيسري في هذه المنطقة (صور)

Lebanon 24
22-01-2026 | 04:34
بسبب مخالفة الشروط الصحية.. إقفال باتيسري في هذه المنطقة (صور)
بسبب مخالفة الشروط الصحية.. إقفال باتيسري في هذه المنطقة (صور) photos 0
إثر قيام الدائرة الصحية في بلدية الميناء بالتعاون مع شرطة بلدية الميناء بجولة رقابية على عدد من المحلات والمطاعم في المدينة، تم إقفال أحد محال بيع الباتيسري في منطقة الميناء سوق الخضار لمخالفته الشروط الصحية المعتمدة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وقد مُنع بيع أي مواد داخل المحل إلى حين تسوية الأوضاع ومراجعة الدائرة الصحية في البلدية، على أن يُعاد فتحه بعد الالتزام الكامل بالشروط المطلوبة.

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص بلدية الميناء على سلامة المواطنين، والتشدّد في تطبيق القوانين والأنظمة الصحية.


