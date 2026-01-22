تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
12
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
-2
o
بشري
9
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
لقاء بين الحجار وماغرو وتأكيد على دور القوى الأمنية والجيش في بسط سلطة الدولة
Lebanon 24
22-01-2026
|
04:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
بحث
وزير الداخلية
أحمد الحجار
والسفير الفرنسي هيرفي
ماغرو
التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دعم
الجيش اللبناني
والقوى الأمنية
اللبنانية
، المقرر عقده في الخامس من آذار في
باريس
.
وكان تأكيد على الدور المهم الذي تؤديه
قوى الأمن الداخلي
، إلى جانب الجيش اللبناني في بسط
سلطة الدولة
على كامل أراضيها، وفقاً لخطة الجيش التي أقرّتها الحكومة في مراحلها المختلفة.
وأبلغ الوزير
الحجار
السفير ماغرو بالتحضيرات التي تقوم بها
وزارة الداخلية
لتحديد حاجات القوى الأمنية على هذا الأساس.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلام بعد لقائه أمير قطر: الجيش يواصل القيام بمهامه في بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية
Lebanon 24
سلام بعد لقائه أمير قطر: الجيش يواصل القيام بمهامه في بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية
22/01/2026 18:14:44
22/01/2026 18:14:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: الحكومة الحالية مدعوة الى الاستمرار في عملها لتنفيذ ما التزمت به لا سيما لجهة بسط سلطة الدولة على كافة اراضيها وحصر السلاح في يد الجيش والقوى الامنية
Lebanon 24
ميقاتي: الحكومة الحالية مدعوة الى الاستمرار في عملها لتنفيذ ما التزمت به لا سيما لجهة بسط سلطة الدولة على كافة اراضيها وحصر السلاح في يد الجيش والقوى الامنية
22/01/2026 18:14:44
22/01/2026 18:14:44
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يؤكد: قرار بسط سلطة الدولة نهائي ولا رجوع عنه
Lebanon 24
عون يؤكد: قرار بسط سلطة الدولة نهائي ولا رجوع عنه
22/01/2026 18:14:44
22/01/2026 18:14:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بن فرحان اختتم لقاءاته اللبنانية بالحرص على بسط سيادة الدولة ودعم الجيش
Lebanon 24
بن فرحان اختتم لقاءاته اللبنانية بالحرص على بسط سيادة الدولة ودعم الجيش
22/01/2026 18:14:44
22/01/2026 18:14:44
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن الداخلي
السفير الفرنسي
وزارة الداخلية
الجيش اللبناني
وزير الداخلية
سلطة الدولة
أحمد الحجار
الدولة على
تابع
قد يعجبك أيضاً
للبلديات... وزارة الماليّة حوّلت 37.5 مليون دولار إلى مصرف لبنان
Lebanon 24
للبلديات... وزارة الماليّة حوّلت 37.5 مليون دولار إلى مصرف لبنان
10:51 | 2026-01-22
22/01/2026 10:51:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الحلو: التطاول على الرئيس عون تخطى الحدود ومساس بهيبة الرئاسة
Lebanon 24
الحلو: التطاول على الرئيس عون تخطى الحدود ومساس بهيبة الرئاسة
10:42 | 2026-01-22
22/01/2026 10:42:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بطولة لبنان الأولى للفرق في الشطرنج الصيني
Lebanon 24
بطولة لبنان الأولى للفرق في الشطرنج الصيني
10:35 | 2026-01-22
22/01/2026 10:35:32
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال زيارته إلى واشنطن... ماذا سيسمع قائد الجيش من المسؤولين الأميركيين؟
Lebanon 24
خلال زيارته إلى واشنطن... ماذا سيسمع قائد الجيش من المسؤولين الأميركيين؟
10:34 | 2026-01-22
22/01/2026 10:34:17
Lebanon 24
Lebanon 24
في زغرتا.. إشكال تطور إلى تضارب
Lebanon 24
في زغرتا.. إشكال تطور إلى تضارب
10:26 | 2026-01-22
22/01/2026 10:26:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
استقالات داخل محطة تلفزيونية بعد رفع التغطية الصحية
Lebanon 24
استقالات داخل محطة تلفزيونية بعد رفع التغطية الصحية
01:45 | 2026-01-22
22/01/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صعد إلى سطح منزله ليشاهد القصف الإسرائيلي على جرجوع وكفور.. فتوفي بطريقة مروعة!
Lebanon 24
صعد إلى سطح منزله ليشاهد القصف الإسرائيلي على جرجوع وكفور.. فتوفي بطريقة مروعة!
04:49 | 2026-01-22
22/01/2026 04:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قد يفعله "حزب الله" عند الحدود.. مركز إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
هذا ما قد يفعله "حزب الله" عند الحدود.. مركز إسرائيلي يكشف
14:37 | 2026-01-21
21/01/2026 02:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار عادت والذروة ليل الخميس.. ومنخفضان جديدان في طريقهما إلى لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار عادت والذروة ليل الخميس.. ومنخفضان جديدان في طريقهما إلى لبنان في هذا الموعد
01:55 | 2026-01-22
22/01/2026 01:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "ضربة إيران"؟ إقرأوا ما قاله
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "ضربة إيران"؟ إقرأوا ما قاله
14:00 | 2026-01-21
21/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:51 | 2026-01-22
للبلديات... وزارة الماليّة حوّلت 37.5 مليون دولار إلى مصرف لبنان
10:42 | 2026-01-22
الحلو: التطاول على الرئيس عون تخطى الحدود ومساس بهيبة الرئاسة
10:35 | 2026-01-22
بطولة لبنان الأولى للفرق في الشطرنج الصيني
10:34 | 2026-01-22
خلال زيارته إلى واشنطن... ماذا سيسمع قائد الجيش من المسؤولين الأميركيين؟
10:26 | 2026-01-22
في زغرتا.. إشكال تطور إلى تضارب
10:25 | 2026-01-22
بالأرقام.. صحيفة تكشف كلفة اغتيال نصرالله!
فيديو
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
22/01/2026 18:14:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
22/01/2026 18:14:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
22/01/2026 18:14:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24