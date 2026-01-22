لقاء بين الحجار وماغرو وتأكيد على دور القوى الأمنية والجيش في بسط سلطة الدولة

بحث والسفير الفرنسي هيرفي التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دعم والقوى الأمنية ، المقرر عقده في الخامس من آذار في .

وكان تأكيد على الدور المهم الذي تؤديه ، إلى جانب الجيش اللبناني في بسط على كامل أراضيها، وفقاً لخطة الجيش التي أقرّتها الحكومة في مراحلها المختلفة.

وأبلغ الوزير السفير ماغرو بالتحضيرات التي تقوم بها لتحديد حاجات القوى الأمنية على هذا الأساس.