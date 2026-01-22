صعد إلى سطح منزله ليشاهد القصف الإسرائيلي على جرجوع وكفور.. فتوفي بطريقة مروعة!

توفّي الفتى علي الأكبر وذلك بعد سقوطه من سطح منزله بينما كان يتابع القصف الذي استهدف منطقتَي جرجوع والكفور، وفق ما أفادت مندوبة " ".



وتشير المعلومات إلى أن قدمه انزلقت أثناء وجوده على السطح، ما أدى إلى سقوطه من الطابق الرابع ووفاته على الفور.



وعمّ الحزن الأوساط التعليمية، حيث نعت أسرة ثانوية – تلميذها في الصف الثامن (الفرع الإنكليزي).

