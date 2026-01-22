تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

صعد إلى سطح منزله ليشاهد القصف الإسرائيلي على جرجوع وكفور.. فتوفي بطريقة مروعة!

Lebanon 24
22-01-2026 | 04:49
صعد إلى سطح منزله ليشاهد القصف الإسرائيلي على جرجوع وكفور.. فتوفي بطريقة مروعة!
صعد إلى سطح منزله ليشاهد القصف الإسرائيلي على جرجوع وكفور.. فتوفي بطريقة مروعة! photos 0
توفّي الفتى علي الأكبر حسن بيطار وذلك بعد سقوطه من سطح منزله بينما كان يتابع القصف الذي استهدف منطقتَي جرجوع والكفور، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 

وتشير المعلومات إلى أن قدمه انزلقت أثناء وجوده على السطح، ما أدى إلى سقوطه من الطابق الرابع ووفاته على الفور.

وعمّ الحزن الأوساط التعليمية، حيث نعت أسرة ثانوية المصطفىالنبطية تلميذها في الصف الثامن (الفرع الإنكليزي). 
 
 
 

